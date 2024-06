Bando di selezione per il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività di locazione e/o noleggio unità da diporto per l'anno 2024

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 28 Giu 24) PROCEDURA PUBBLICA DI BANDI APERTA

SARANNO ACCETTATE SOLAMENTE LE RICHIESTE INVIATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 16 LUGLIO 2024

Nell'area utente al link https://cinqueterre.macisteweb.com/ sono consultabili i moduli per la partecipazione a:

G raduatoria ammessi 2023 noleggio

Gr aduatoria ammessi 2023 locazione

Al termine del completamento della domanda, a completo onere e carico del soggetto richiedente, l'istanza in formato PDF dovrà essere inviata dal soggetto interessato all'Ente Parco esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it (saranno ammesse solamente trasmissioni di domande tramite PEC , da PEC a PEC) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.07.2024,

Una volta completata la compilazione dell'istanza e validata sul portale MACISTE non sarà possibile modificare o annullare La domanda.

L'invio e l'accertamento della ricezione della domanda via PEC all'ufficio protocollo dell'Ente è ad esclusivo carico del soggetto richiedente.

L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'istanza e/o di comunicazioni dipendente da cause ad esso non imputabili o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono ammesse altre modalità di consegna delle istanze (cartaceo, da email, ecc.).

Non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mal) o tramite altra modalità.



Importante: una volta inviati i propri dati all'archivio dell'AMP non e' più possibile modificare le informazioni dichiarate e già inviate.

La domanada scaricata in formato PDF DEVE essere inviata DIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RICHIEDENTE a mezzo PEC all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it

L'ufficio dell'AMP e' a disposizione per chiarimenti al numero 0187-762643, esclusivamente dal lunedì al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO O LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO DOTATE DI MOTORE ALL'INTERNO DELL'AMP - ANNO 2024 RISERVATE ALLE IMPRESE PRESENTI NELLE GRADUATORIE DI CUI ALLA D.D. N. 343 DEL 30/05/2024

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO O LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO DOTATE DI ESCLUSIVA PROPULSIONE ELETTRICA O MOTORIZZAZIONE IBRIDA CERTIFICATA DA IDONEO SOGGETTO ABILITATO PER LEGGE ALL'INTERNO DELL'AMP - ANNO 2024