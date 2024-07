6 luglio, ore 17, il Grande concerto Blues Jazz al Santuario di Montenero: Liz Mandeville e Dario Lombardo Blues Gang

(Sede Parco Cinque Terre, 03 Lug 24) Torna all'inizio dell'estate l'appuntamento con i concerti organizzati dall'Associazione Montenero, realtà indipendente e volontaristica che da oltre dieci anni si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e la qualità della vita nel territorio della collina di Montenero, attraverso arte e cultura, attività di manutenzione e pulizia, costruzione di reti e comunità.

Il connubio tra l'ottima musica, con un forte carattere blues e jazz, la cornice paesaggistica unica e i sapori del territorio, crea emozioni straordinarie per tutti i partecipanti alle iniziative che l'Associazione periodicamente propone.

Sesto anno di imperdibili concerti blues a Montenero. Sul grande prato del Santuario sbarcano Liz Mandeville e Dario Lombardo, accompagnati dalla loro Blues Gang, composta per quest'occasione da Katia Costa, Marco Costa e Maurizio Borgia.

Ritorna in Italia la cantante e chitarrista Liz Mandeville, indotta nel 2013 nella Chicago Blues Hall of Fame e vincitrice nel 2011 del Blues Challenge. Sette dischi all'attivo, di cui quattro per la prestigiosa etichetta Earwig, impreziositi dalle partecipazioni di artisti come Willie Big Eyes Smith ed Eddie Shaw, Mandeville vanta anche tour in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Latvia, Messico e Sud Africa. Il suo The Stars Motel (che vede la partecipazione di Dario Lombardo come autore ed interprete) ha conquistato nel 2016 il 45° posto nei Top 50 della classifica di settore e nel 2017 la Menzione d'Onore ai Blues Blast Awards. Nel 2019 è stato pubblicato Playing With Fire, sempre con la partecipazione del chitarrista torinese. Oltre che musicista giornalista, DJ e pittrice, Liz Mandeville si dedica anche alla difesa ed alla diffusione della cultura Blues con seminari e workshops dedicati sia alla storia di questa musica che alla preparazione ed organizzazione del lavoro del moderno musicista Blues.

Dario Lombardo, già conosciuto ed apprezzato dal pubblico di Montenero, è uno dei principali musicisti del Blues italiano. Chitarrista, cantante e autore è attivo professionalmente dal 1979. Nel giugno 2014 ha guidato il Tributo a Phil Guy durante il Chicago Blues Festival, primo italiano ufficialmente in cartellone nella storia della più importante manifestazione blues mondiale. Dal 1988 guida la Blues Gang. Nella sua carriera ha inoltre fatto parte di gruppi come i Mean Mistreater Chicago Blues Band, i Blues Shakers ed i Model T Boogie. Dal 1987 al 2008, anno della scomparsa del grande Bluesman, ha lavorato con Phil Guy, collaborando anche con molti altri Bluesmen statunitensi, come Johnny Copeland, Luther Allison, Albert Collins. Negli ultimi anni ha accompagnato in tour le cantanti Delores Scott, Deitra Farr e Liz Mandeville, il Bluesman Tuareg Amar Sundy e il leggendario John Primer. I suoi concerti l'hanno portato ad esibirsi in molti paesi europei e negli Stati Uniti. La sua discografia comprende cinque lavori con la Blues Gang, cui vanno aggiunti il disco con Phil Guy (Working Together, 1999) ed i tre lavori con i Model T Boogie, rispettivamente editi nel 1986, 1989 e 2021. Insegnante di chitarra blues e conduttore radiofonico, Dario Lombardo è presidente e responsabile del Dipartimento Blues della Jazz School Torino.

In occasione della serata, vengono esposti inediti acquerelli realizzati da Carla Suppo.

Affianca l'evento musicale una degustazione di vini e stuzzichini, grazie alla collaborazione con Travandasca, una giovane e interessante Cantina del territorio, che propone degustazioni in diverse formule.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

La degustazione è facoltativa.

L'iniziativa ha ricevuto i Patrocini del Comune di Riomaggiore e del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L'Associazione Montenero ringrazia: la Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato e la Parrocchia di Riomaggiore per la messa a disposizione degli spazi di propria pertinenza; la Masseria del Santuario di Nostra Signora di Montenero per la costante e preziosa collaborazione.

Il Santuario di Nostra Signora di Montenero, situato alla sommità dell'omonima collina e affacciato sullo splendido scenario del mare delle Cinque Terre fino a Punta Mesco, si raggiunge attraverso il comodo sentiero con partenza al km 10,8 dalla Strada Provinciale Litoranea n. 370 che collega La Spezia a Riomaggiore e agli altri borghi.