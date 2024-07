Camminare tra i versi di Montale

(Riomaggiore, 06 Lug 24) Per anni, il poeta genovese Eugenio Montale trascorse le sue vacanze a Monterosso, trovando ispirazione nelle estati assolate, negli scogli a strapiombo e nella vegetazione mediterranea per componimenti come Meriggiare pallido e assorto, La Casa dei Doganieri, La punta del Mesco e I limoni.

Il Parco Letterario propone una serie di appuntamenti itineranti nel borgo di Monterosso alla scoperta della poesia montaliana. Si tratta di passeggiate con lettura e commento dei celebri versi legati al paesaggio delle Cinque Terre, immersi nei suoni e avvolti dai profumi della natura, con una attenzione alla flora e alla fauna mediterranea protagoniste della sua produzione letteraria e ai richiami alle memorie legate alla comunità monterossina.

I percorsi sono guidati da Cristina Currarini e Carlo Torricelli, esperti locali del poeta premio Nobel.

Date e Itinerari:

7 luglio, ore 17.30: San Francesco, Torre Aurora, Punta Corone

San Francesco, Torre Aurora, Punta Corone 3 agosto, ore 18: Piazza Belvedere, Cappucini, Buranco

Piazza Belvedere, Cappucini, Buranco 14 settembre, ore 9.30: Fegina, Villa Montale, Spiaggia del Gigante

Durata: Circa 2 ore

Partecipazione: Gratuita, su prenotazione (max 15 partecipanti)

Tel: 340 8418134, 3398340911

Le passeggiate si terranno una volta al mese da luglio a settembre, con diversi livelli di difficoltà.

Per informazioni e prenotazioni: