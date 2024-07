Studenti, cittadini, biologi e subacquei esperti impegnati in un’attività notturna di divulgazione e sensibilizzazione

(Riomaggiore, 07 Lug 24) Si è appena concluso con successo il primo appuntamento estivo con il "NIGHT SNORKELING": un'iniziativa scientifica ed itinerante di Citizen Science svolta a Vernazza, organizzata dal progetto Percorsi nel Blu-IC2 e dall'Associazione Life on the Sea ODV-ETS, con il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune di Vernazza, World Accademy Scuba Educators (WASE) -DivEducation e del Divers Alert Network (DAN)-Europe.

All'attività subacquea ha partecipato un gruppo di studenti e famiglie dell'IC2 della Spezia-Porto Venere, istituto membro del Network European Blue Schools. Munito delle attrezzature subacquee, schede per il riconoscimento delle specie marine e torce, il gruppo è stato accompagnato nella perlustrazione del fondale da biologi e subacquei esperti di Percorsi nel Blu e Life on the Sea.

La trasparenza dell'acqua e la ricchezza delle forme di vita hanno permesso ai partecipanti di osservare con stupore la bioluminescenza del plancton e le abitudini notturne di numerose specie tra cui polpi, murene e corvine, osservati in pochi metri d'acqua.

La condivisione dell'attività subacquea con WASE, per l'occasione coinvolta in un collegamento a distanza, ha permesso di creare i presupposti per la promozione di altre iniziative di Citizen Science allargate a livello nazionale, che vedranno l'adesione da parte dei Diving affiliati WASE "Scuba World ASD" di Vibo Valentia e "Centro Sub Costiera Amalfitana" di Salerno. La replica di questa iniziativa di Citizen Science presso altre località costiere di interesse naturalistico, sottolinea l'interesse di WASE nel condividere i valori del progetto Percorsi nel Blu, attraverso la promozione di azioni concrete di cittadinanza attiva contro l'inquinamento marino da plastica e di azioni educative di sensibilizzazione per la conservazione e tutela della biodiversità marina costiera.