Sabato 20 e domenica 21 luglio tanti appuntamenti en plein air: performance Alberi Maestri, incontri con Barbascura X, Alberto Luca Recchi, Luca Perri, Mannarino, e i laboratori per bambini con Radio Rogna.

Da Campiglia a Corniglia, dal Golfo dei Poeti al Parco delle Cinque Terre, l'ultimo weekend di incontri serali, laboratori, performance e divulgazione scientifica del Festival diffuso, con la direzione artistica di Dario Vergassola

Fino a settembre proseguono i percorsi naturalistico poetici del Parco Letterario Montale e la premizione del Cinque Terre Photo Award

Ascoltare ma anche percepire: per avvicinarsi, condividere, comprendere e amare. Il lungo viaggio del Festival un Mare di Discorsi, arriva al suo ultimo weekend con gli appuntamenti serali nei borghi toccando, come sempre, tante corde: arte, ambiente, musica e cultura con il valore aggiunto dell'ironia, dell'attualità dei temi e della bellezza dei luoghi.

Si parte sabato 20 luglio da Campiglia, porta ad est del Parco nazionale delle Cinque Terre e straordinario punto panoramico sul Golfo della Spezia, con Alberi Maestri, performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa.* Alle 19, al Piccolo Blu, un antidoto contro il luogo comune della scienza noiosa, grazie al gradito ritorno di Barbascura X, l'animo punk della divulgazione proseguirà sul tema della giornata della Natura e degli alberi.

Domenica 21 luglio le chiacchere proseguono a Corniglia, cuore pulsante del Parco, a partire dal laboratorio per i più piccoli dedicato alla magia della radio, a cura di Radio Rogna (dalle 16.45 alle 17.45, nella Piazza Centrale).

Alle 18 nella solita location, giusto il tempo di riprendere fiato per un'immersione virtuale insieme ad Alberto Luca Recchi, esploratore, scrittore e fotografo del mare, alla scoperta de I Giganti del Mediterraneo,creature straordinarie che trovano "casa" nel Santuario dei Cetacei Pelagos di cui fa parte anche l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Nessuno meglio di Recchi, protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali, balene e capidogli, saprà portare il mare in piazza dando voce alla meraviglia delle specie che lo abitano, allo straordinario capitale naturale che custodisce, e all'urgenza di una azione collettiva per la sua protezione. In collegamento la Presidente del Parco, Donatella Bianchi.

Dalle profondità degli abissi a quelle del cielo. Alle 21 presso il Fosso, il testimone della conoscenza passa a Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico tra i più amati e seguiti dai giovani, per un approfondimento curioso e coinvolgente sul tema della sostenibilità ambientale.

Chiuderà la serata in bellezza, Mannarino, il cantautore dalla scrittura evocativa e il sound trascinante al microfono di Un mare di discorsi per raccontare la sua musica.

Ad unire con un filo invisibile tutti questi mondi, grazie alla sua irresistibile maieutica un pò scanzonata, Dario Vergassola, direttore artistico del Festival Un Mare di Discorsi.

Si concludono gli appuntamenti serali nei borghi, ma prosegue il calendario di appuntamenti del Parco Letterario Eugenio Montale, con le le passeggiate naturalistico-poetiche a Monterosso al Mare, del 3 agosto e del14 settembre, per immergersi nei paesaggi le suggestioni eternate nei versi del poeta premio Nobel. Partecipazione gratutita su prenotazione (max 15 partecipanti) Tel: 340 8418134, 3398340911 email segreteria@parconazioanale5terre.it . Infine da segnare in agenda il 28 settebre a Vernazza, in cui è prevista l'evento di premiazione del concorso fotografico internazionale del Parco Cinque Terre Photo Award.

Oltre al sostegno del Parco Nazionale, dei Comuni di Riomaggiore e Vernazza e della Fondazione Carispezia, tante le anime che hanno reso possibile il ricco calendario della Terza Edizione del Festival Un Mare di Discorsi, a cura di Remi in Barca. Nuovi partner di quest'anno il Comune della Spezia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti e il Consorzio Turistico Porto Venere.

Anno dopo anno Un Mare di Discorsi ha ampliato la sua offerta e spazia allargando l'orizzonte culturale e fisico, includendo nuovi territori. Quest'anno sono stati 4 i Comuni coinvolti per estendere, oltre all'area del Parco Nazionale, l'offerta culturale alla costa di Porto Venere, coprendo così buona parte del territorio Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, passando per Campiglia, crocevia di sentieri e porta di collegamento tra le due meravigliose zone.

*Alberi Maestri: la partecipazione è gratuita fino esaurimento posti su prenotazione all'email unmaredidiscorsi@gmail.com, indicando la preferenza di orario. Le partenze sono alle 17.00 / 17.20 / 17.40 davanti alla Chiesa di Campiglia. Richiesto abbigliamento adeguato ai sentieri e scarpe con suole antiscivolo.

La camminata esperienziale dura circa 50 min, è destinata ad un pubblico adulto.