(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 17 Lug 24) Puntali come l'estate sono in svolgimento i corsi di nuoto e vela per ragazze e ragazzi delle Cinque Terre organizzati i dal Circolo Velico Gino e Bene De Andreis di Monterosso al mare.

Come ogni anno l'associazione sportiva offre la possibilità ai più giovani di avvicinarsi a queste discipline sportive, ideali per accrescere l'amore e la conoscenza per il mare. I corsi sono infatti gratuiti per gli studenti delle scuole dei comuni dell'Area protetta.

A cura di istruttori professionisti, i corsi sono articolati in due settimane: la mattina scuola di nuoto al circolo velico, il pomeriggio scuola di vela nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

Sabato 20 luglio si concluderà la prima sessione dei corsi, mente la seconda sarà replicata la prima settimana di settembre.

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre