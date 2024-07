(Sede Parco Cinque Terre, 23 Lug 24) Il Parco informa che il giorno 26 luglio 2024, , gli uffici dell'Ente Parco e dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, siti in Via Discovolo snc a Manarola, resteranno chiusi al pubblico al fine di consentire lo svolgimento dell'inaugurazione della Via dell'Amore alla presenza delle autorita' e comunita' di Riomaggiore e Manarola