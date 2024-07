(Riomaggiore, 27 Lug 24) Da sabato 27 luglio a giovedì 8 agosto 2024 incluso*, la Via dell'Amore è aperta al pubblico esclusivamente per i residenti delle Cinque Terre, Levanto, La Spezia, e per gli ex residenti e i proprietari di seconde case del Comune di Riomaggiore e i relativi famigliari.

Apertura dalle 7:00 alla 1:00

A partire da venerdì 9 agosto 2024, l'accesso alla Via dell'Amore sarà possibile anche per i turisti, solo su prenotazione e a pagamento, con la presenza di guide. L'accesso sarà limitato a un massimo di 400 persone all'ora, suddivise in gruppi di 100 persone ogni 15 minuti (alle 00, 15, 30 e 45 minuti di ogni ora). L'ingresso per i turisti avverrà unicamente da Riomaggiore verso Manarola, con percorso a senso unico.

Orari di visita:

Dal 1° novembre al 31 marzo: 9:30 – 17:00 (ultimo accesso alle 16:30)

Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8:00 – 19:00 (ultimo accesso alle 18:30)

Visitatori:

Prenotazione di uno slot orario e data specifici.

Accesso esclusivamente nell'orario di visita.

Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione).

Per i gruppi:

Massimo 30 persone.

Prenotazione fino a 72 ore prima.

Pagamento anticipato.

Accesso esclusivamente nell'orario di visita.

Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione)

I turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente (Guest Card) e soggiornanti nelle strutture con Marchio di Qualità Ambientale CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile):

Accesso durante l'orario di visita con prenotazione e ingresso da Riomaggiore.

Per i residenti nelle Cinque Terre, ex residenti e proprietari di seconde case nel Comune di Riomaggiore e relativi famigliari:

Accesso sempre consentito senza bisogno di prenotazione o biglietto.

Possibilità di percorrere la Via in entrambe le direzioni senza restrizioni di tempo.

L'ingresso alla Via dell'Amore è acquistabile online e in loco, esclusivamente come quota aggiuntiva di €10,00 applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card.

È possibile acquistare la Cinque Terre Card, che include l'accesso alla Via dell'Amore:

Sul sito del Comune di Riomaggiore dedicato alla Via dell'Amore: viadellamore.info

Sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre: https://card.parconazionale5terre.it/

Presso gli Info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti sul territorio, dalla Spezia a Levanto.

*Le modalità di accesso dopo l'8 agosto per i residenti della Spezia e Levanto sono in fase di definizione da parte degli enti coinvolti.

*Le relative riduzioni, scontistiche, agevolazioni sono in fase di definizione. Saranno pubblicate sui siti www.viadellamore.info e www.parconazionale5terre.it