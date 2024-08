Premi ed esperienze immersive nel primo concorso fotografico del Parco. C’è tempo sino al 31 agosto per inviare i propri scatti. La partecipazione è libera, aperta a professionisti e amatori. Le categorie: Genius Loci e Naturalia.

(sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 01 Ago 24) Dagli interstizi in ombra dei carruggi ai colori della gorgonia mediterranea nei fondali, dalle prime case verticali al mare che si squaderna all'orizzonte: il Cinque Terre Photo Award lancia la sfida ai cantori visivi del territorio compreso nei confini del Parco Nazionale delle Cinque Terre e Area Marina Protetta.

C'è tempo sino al 31 agosto per inviare le proprie fotografie: la partecipazione è libera, aperta a professionisti e amatori. Due le categorie: Genius Loci e Naturalia.

Il primo contest fotografico nato da e per il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Area Marina Protetta, vede la collaborazione con Spazi Fotografici ed è patrocinato da FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, Touring Club Italiano e I Parchi Letterari Italiani.

Una giuria selezionata sceglierà i migliori scatti singoli e le migliori serie fotografiche seguendo criteri non meramente estetici.

I giurati sono esperti del settore fotografico e della comunicazione, alla ricerca di qualità tecnica, coerenza tematica e, non in ultimo, originalità: Donatella Bianchi, giornalista e Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre; Gilberto Benni, Head of Leica Classic Italy e di Leica Akademie Italy; Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Touring Club Italiano; Davide Di Gennaro, graphic designer e cofondatore dello studio TomoTomo; Sara Fregoso, fotografa; Davide Marcesini, fotografo e direttore di Spazi Fotografici; Stanislao de Marsanich, presidente de I Parchi Letterari Italiani; Alberto Luca Recchi, fotografo, scrittore ed esploratore subacqueo; Barbara Verduci, photoeditor del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano.

I premi sono arricchiti dalle numerose partnership: Spazi Fotografici, Leica Akademie, Pro Loco di Riomaggiore/Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, Cantina Cooperativa Cinque Terre e la Cantina Sassarini/A Scià, Diving Cinque Terre.

In palio 1500 euro per i vincitori della sezione Genius Loci; per i secondi classificati, un pernottamento per due persone a Vernazza , una cena per due persone, una wine experience con la Cantina Cooperativa Cinque Terre e la Cinque Terre Card; per il terzo classificato, un voucher per un corso formativo Leica Akademie e una cena.

Nella sezione Naturalia, in palio al vincitore 500 euro, al secondo classificato un pernottamento per due persone a Corniglia, una cena, una wine experience offerta dalla Cantina Sassarini / A scia' e la Cinque Terre Card; per il terzo classificato, un voucher per un corso formativo Leica Akademie e una cena.

Tre le menzioni speciali, per stimolare l'esplorazione di tutti i diversi mondi dell'area protetta e far rivivere le emozioni di un lembo di terra e mare dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO:

· menzione "FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano" per la miglior immagine sul tema dell'acqua come elemento generativo e trasformativo del paesaggio delle Cinque Terre, con in premio un pernottamento per due persone per due notti a Monterosso e la Cinque Terre Card;

· menzione "Sergio Fregoso" al miglior autore under 30 per la categoria "Genius Loci" in omaggio allo storico fotografo spezzino che attraverso la sua poetica ha saputo cogliere e documentare l'evoluzione del paesaggio delle Cinque Terre, da mondo agricolo a meta di interesse culturale e turistica, ispirando le successive generazioni di artisti, menzione con in premio un voucher per un corso con Spazi Fotografici, un voucher per un corso con Leica Akademie e la Cinque Terre Card;

· menzione alla miglior immagine subacquea o di ambiente marino con in premio un'immersione nell'Area Marina Protetta offerta dal Diving Cinque Terre e la Cinque Terre Card.

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente online al link: https://forms.gle/mJTiSSYroipmM9tx8

Il bando completo è sul sito del Parco: https://www.parconazionale5terre.it/pagina.php?id=475