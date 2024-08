(Sede Parco Cinque Terre, 14 Ago 24) Si informano le imprese autorizzate, presenti nel seguente elenco al link https://www.parconazionale5terre.it/dettaglio.php?id=79807 che entro e non oltre 10 (dieci) giorni dovranno effettuare il pagamento dell'importo dei corrispettivi, così come determinati dal disciplinare integrativo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP - anno 2024, da calcolare in base alle caratteristiche dell'unità oggetto della richiesta, nel dettaglio pari a

per le unità con motore endotermico:

- € 400,00 (quattrocento/00) per unità a motore di tipo natante di LFT fino 6,00 m per la prima unità, € 600,00 (sei/00) per ogni unità successiva;

- € 1.200,00 (milleduecento/00) per unità a motore di tipo natante di LFT superiore a 6,00 m;

- € 1.800,00 (milleottocento/00) per unità a motore di tipo imbarcazione.

per le unità con motore esclusivamente elettrico:

- € 200,00 (duecento/00) per unità a motore di tipo natante di LFT fino 6,00 m per la prima unità, € 300,00 (trecento/00) per ogni unità successiva;

- € 600,00 (seicento/00) per unità a motore di tipo natante di LFT superiore a 6,00 m;

- € 900,00 (novecento/00) per unità a motore di tipo imbarcazione.

Indicare nella causale "AMP – CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONE – NOLEGGIO E LOCAZIONE", IBAN IT95O0623049821000046544249, intestato al Parco Nazionale delle Cinque Terre:

Si informa, inoltre, che stante la conclusione dei procedimenti amministrativi, ogni eventuale autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi dei provvedimenti presidenziali del Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre n. 1 del 22 marzo 2024; n. 2 del 30.04.2024e n. 3 del 31.05.2024, si intende definitivamente decaduta.

Ai fini del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, e dei contrassegni identificativi, si invitano i soggetti autorizzati a presentarsi presso gli uffici dell'Ente con copia della ricevuta di pagamento dell'importo dei corrispettivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.