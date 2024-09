(Sede Parco Cinque Terre, 03 Set 24) Al via la prima edizione curata dalla rete del progetto "Percorsi nel Blu-European Blue School"

Per la prima volta in contemporanea presso sei località costiere italiane ha preso il via l'evento "BioWatching nel Blu", la prima edizione di un'iniziativa scientifica nazionale di Citizen Science applicata al monitoraggio costiero delle specie marine indigene e aliene presenti nel Mediterraneo.

Il programma delle attività di monitoraggio biologico è stato presentato alle autorità nella giornata del 31 agosto, presso sei siti di grande rilevanza turistica e naturalistica: Monterosso al Mare (Area Marina Protetta delle Cinque Terre - SP), Santa Teresa di Gallura (Area Marina Protetta di Capo Testa Punta Falcone - SS), Porto Cesareo (Area Marina Protetta di Porto Cesareo - LE), Sorrento (Area Marina Protetta di Punta Campanella - NA), Marina di Praia (SA) e Vibo Marina (VV). "Il BIOWatching nasce come un'attività di ricerca partecipata che, con tempi lenti e sostenibili, intende accompagnare ogni cittadino-scienziato all'osservazione della vita marina in tutte le sue forme.

La lentezza dei tempi infatti, nel rispetto delle competenze subacquee e delle conoscenze di ogni

partecipante, la rende un'iniziativa sostenibile e ripetibile nel luogo e nel tempo" spiega Erika Mioni, Docente, Biologa responsabile del progetto Percorsi nel Blu e coordinatrice dell'iniziativa. Il BIOWatching infatti è stato organizzato e coordinato dal Progetto Percorsi nel Blu – EU Blue School dell'Istituto IC2 della Spezia – Porto Venere: un progetto che dal 2011 promuove attività di Ocean Literacy, Citizen Science e di disseminazione scientifica all'interno del Santuario dei

Cetacei "Pelagos", nel settore del mar Ligure di Levante e Tirreno Settentrionale, e che dal 2022 è stato insignito della Certificazione Europea di Blue School assegnata dall'EU4Ocean Coalition e coordinata dalla Commissione Europea- Direzione Generale per gli Affari Marittimi e della Pesca (DG MARE).

L'inaugurazione del BIOWatching si è svolta attraverso una videoconferenza, che ha virtualmente riunito in una tavola rotonda tutti gli attori coinvolti nella progettualità di questa iniziativa. Al collegamento con il team di biologi e subacquei di Percorsi nel Blu, Worldrise, WASE Diveducation, Life on the Sea ODV, Punta Campanella Diving Sorrento e Scuba World ASD, hanno presenziato e portato il saluto ai partecipanti il Vice Sindaco di Monterosso, Marco Gaione, il Sindaco di Praiano, Annamaria Caso, l'Assessore all'Ambiente di Vibo Valentia, Marco Miceli, il CEO di WASE Diveducation, Vittorio Bianchini e il Biologo Roberto Sandulli, Professore Ordinario di Zoologia presso l'Università di Napoli Parthenope. Durante la fase di ricerca in mare, svolta presso la spiaggia Tragagià di Monterosso al mare, lo staff di Biologi, studenti-tutors dell'IC2, subacquei di Percorsi nel Blu e Life on the Sea, hanno indirizzato i partecipanti all'osservazione dei fondali in autonomia, praticando lo snorkeling, l'apnea o l'immersione con autorespiratore ad aria, a tre profondità diverse.

Sono diversi gli aspetti che hanno reso innovativa questa iniziativa: la contemporaneità della raccolta dei dati scientifici nelle diverse aree costiere italiane, l'omogeneità del metodo di lavoro, secondo un protocollo frutto di una co- progettazione condivisa ed infine l'inclusività nel coinvolgimento dei partecipanti, non solo scienziati, ma anche subacquei, studenti e cittadini, tutti appassionati di mare. Il successo riscontrato è dovuto non solo dalla sinergia di un lavoro in team tra gli esperti, dalla consapevolezza del valore scientifico e sociale dell'impegno profuso dai volontari, ma

anche dalla forte motivazione con cui amministrazioni, parchi marini, enti, istituzioni ed associazioni hanno saputo fare rete per sostenere l'ampliamento del raggio di azione del progetto Percorsi nel Blu e creare una sinergia di intenti in grado di valorizzare l'impegno di ogni singolo cittadino a favore della tutela e conservazione della biodiversità marina.



Per queste motivazioni, che nel presente e futuro vedranno concretizzarsi i risultati degli sforzi organizzativi di ogni attore locale, l'organizzazione ringrazia per il patrocinio i Comuni di La Spezia, Monterosso al mare, Praiano, Sorrento, Santa Teresa di Gallura, Vibo Valentia, Porto Cesareo, Porto Venere, Sarzana, Lerici; le Aree Marine Protette (AMP) delle Cinque Terre, Porto Cesareo, Punta Campanella, Capotesta-Punta Falcone; i partners patrocinanti DAN Europe, Consolato

Generale della Repubblica Dominicana di Genova, WEEC Italia, Pianeta Azzurro (media partner), Consulta Provinciale Femminile della Spezia, Lions Club La Spezia degli Ulivi, ricercatori CNR ISMAR; le associazioni Amici dell'Isola del Tino, Il Cantiere della Memoria, Blue Life, CAI La Spezia, Croce Rossa Italiana sez. della Spezia, Astrofili Spezzini, I Nasi Volanti, Patres et Madres, IIS Capellini - Sauro, Liceo Linguistico Mazzini e ACAM Ambiente-Gruppo Iren, e gli Sponsor l'Antico sapore del pane di Biagioni Group e Neon Ares.