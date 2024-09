Genova: XV edizione del Salone Mondiale del Turismo delle Città e Siti Patrimonio UNESCO. Oggi focus del Parco sulla rete escursionistica, tra infrastrutture verdi e nuovo paradigma di gestione.

(Sede Parco Cinque Terre, 14 Set 24) Oggi, nell'ambito della quindicesima edizione del Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale al Palazzo della Meridiana, dalle ore 15:30 – 15:55 in Sala Calvi, l'incontro dal titolo "IN CAMMINO NEL PAESAGGIO CULTURALE DEL PARCO CINQUE TERRE: LE INFRASTRUTTURE VERDI E IL NUOVO PARADIGMA DI GESTIONE".

A cura di Agenzia InLiguria e Parco Nazionale delle Cinque Terre. Interviene Emanuele Raso, Geologo Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è conosciuto in tutto il mondo per la bellezza scenica del paesaggio terrazzato attraversato da numerosi sentieri, infrastrutture verdi di inestimabile valore che storicamente assolvevano il compito di collegare paesi, nuclei abitati e "ciàn" coltivati e che oggi rappresentano la principale via di fruizione lenta di un territorio unico al mondo. Da qualche anno, l'Ente ha introdotto un nuovo paradigma di gestione della rete sentieristica improntata sulla pianificazione e non sull'emergenza. Tra le azioni chiave, l'inserimento della nuova figura di "manutentore del territorio", attraverso la quale si declina la cura del paesaggio tra muri a secco ricostruiti, tronchi accatastati e sfalci eseguiti a regola d'arte. I progetti straordinari e le opere strategiche affiancano queste iniziative, garantendo una visione territoriale concreta e sostenibile nel tempo.

Il quindicesimo World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo nei Siti Patrimonio Mondiale UNESCO ospitato a Genova è il più importante appuntamento di matching tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimonio UNESCO. L'appuntamento si svolgerà nello storico Palazzo della Meridiana, uno dei 42 palazzi del centro storico genovese, iscritti a patrimonio UNESCO nell'ambito del sito "Strade nuove e sistema dei Palazzi dei Rolli".

L'edizione 2024 del WTE si presenta ricca di novità per festeggiare l'importante traguardo dei 15 anni. Oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e all'immancabile Workshop B2B riservato a buyer e seller del settore, italiani e internazionali, il WTE 2024 prevede anche un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale. La prossima esposizione avrà inoltre un'area eventi ed esperienze che sarà un luogo di approfondimento e animazione pensato come uno spazio dinamico, sempre aperto e a ingresso gratuito.