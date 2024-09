(sede Parco Cinque Terre, 19 Set 24) APPROVATO IL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N.10 NUOVE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO O LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO DOTATE DI PROPULSIONE A MOTORE ALL'INTERNO DELL'AMP - ANNO 2024 , NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI CUI ALL'ART. 12 DEL DISCIPLINARE INTEGRATIVO. (Determinazione Dirigenziale n. 611 del 19/09/2024)

La domanda è disponibile sul sito web dell'AMP, AVVISI E BANDI ((https://www.parconazionale5terre.it/pagina.php?id=428)

Ai sensi dell'Art.12, comma 7, del Disciplinare integrativo, in forza del protocollo tecnico sottoscritto con l'Ente gestore, le relative autorizzazioni potranno essere rinnovate per ulteriori anni 2, previa conferma e verifica del mantenimento dei requisiti necessari e ove non subentrino nuove discipline dettate da particolari esigenze di tutela.