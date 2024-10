Lasciarsi attraversare dall'autunno nel Parco attraverso visite, trekking, pedalate, condotti da guide esperte. Tra i servizi della Cinque Terre Card. Partenze dagli Info point dei 5 borghi.

(Sede Parco Cinque Terre, 01 Ott 24) Ottobre. La natura si trasforma, la luce regala quadri inediti del Parco delle Cinque Terre da vivere attraverso il ricco calendario di visite con guide nell'ambito del Cinque Terre Walking Park: gli appuntamenti gratuiti per chi acquista la carta servizi Cinque Terre Card.

Dalla scoperta luce delle Cinque Terre eternata dai pittori come Telemaco Signorini, nel tour dedicato ai borghi di Riomaggiore e Manarola, a quella dei riflessi del vino con visite in cantina. Dal verde degli alberi secolari che vegliano i Santuari, ai tramonti variopinti da guadagnarsi con il cammino o in sella ad una bici.

E ancora. Il foraging, per scoprire le piante spontanee alla base di molte ricette tradizionali e l'immancabile plogging dove si cammina raccogliendo i rifiuti ma soprattutto si riflette sul nostro impatto sull'ambiente. Questo e molto altro nel ricco calendario di uscite con guide esperte e con il Centro di Educazione Ambientale del Parco (CEAS) nel mese di ottobre.

Info & prenotazione obbligatoria (max 15 persone): visiteguidate@ati5terre.it - Tel. +39 0187/743500 -

La partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre

Le iniziative del Cinque Terre Walking Park sono comprese tra i servizi offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card (sia treno che trekking), salvo diversa indicazione