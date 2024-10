(Sede Parco Cinque Terre, 07 Ott 24) Si informa che a causa di una interruzione di energia elettrica, l'info Point di Rioamggiore non potrà erogare temporaneamente le Cinque Terre Card e la Cinque Terre Card Plus della Via dell'Amore.

Le Card sono momentaneamente acquistabili solo in modialità online al link

Ci scusiamo per il disagio