(sede Parco Cinque Terre, 07 Ott 24) 🟡 ALLERTA GIALLA dalle ore 14:00 alle ore 21.59 di oggi, lunedì 7 ottobre 2024

🟠ALLERTA ARANCIONE dalle ore 22:00 di oggi, lunedì 7 ottobre 2024, fino alle 23:59 di domani, martedì 8 ottobre 2024. Si possono verificare fenomeni idrogeologici/idraulici numerosi e/o estesi per piogge diffuse e persistenti. Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.

- Con ALLERTA ARANCIONE Interdizione all'accesso di tutta la rete sentieristica e sospensione della vendita di tutte le tipologie di Carte Servizio Cinque Terre Card (Treno e Trekking) presso tutti i punti vendita ed in modalità on-line.

- Con ALLERTA GIALLA sospensione della vendita della carta servizi Cinque Terre Card tipologia "Trekking" presso tutti i punti vendita ed in modalità on-line.

Comune di Riomaggiore: la Via dell'Amore rimarrà chiusa fino alle 23:59 di domani, martedì 8 ottobre 2024, e comunque il Comune provvederà alla sua riapertura solo dopo 60 minuti dalla cessazione dell'Allerta meteo arancione.

Si ricorda che anche la validità e l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività nell'Area Marina Protetta è sempre subordinata alla presenza di condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate. Pertanto è esplicitamente vietato svolgere le attività durante l'arco temporale di validità di avvisi di Allerta Regionale idrogeologica, idraulica e nivologica a partire dal livello di criticità Gialla e/o superiore, riferiti all'area C bacini piccoli, secondo i bollettini ufficiali emessi dalla Regione Liguria - Settore Protezione Civile.

Prestare la massima attenzione e seguire gli aggiornamenti al link

Weather Alert: Orange Weather Warning

🟡 YELLOW ALERT from 14:00 to 21:59 today, Monday, October 7, 2024.

🟠 ORANGE ALERT from 22:00 today, Monday, October 7, 2024, until 23:59 tomorrow, Tuesday, October 8, 2024. Numerous and/or widespread hydrological/hydrogeological phenomena may occur due to persistent, widespread rainfall. Risk to personal safety with potential loss of life.

During the ORANGE ALERT , all access to the trail network is prohibited, and the sale of all types of "Cinque Terre Card" Service Cards (Train and Trekking) will be suspended at all sales points and online.

During the YELLOW ALERT, the sale of "Cinque Terre Card" Trekking-type service cards will be suspended at all sales points and online.

Municipality of Riomaggiore: The "Via dell'Amore" will remain closed until 23:59 tomorrow, Tuesday, October 8, 2024, and the Municipality will reopen it only 60 minutes after the Orange Weather Alert has ended.

It is reminded that the validity and effectiveness of permits for activities within the Marine Protected Area is always subject to favorable marine weather conditions. Therefore, it is explicitly forbidden to carry out any activities during the time frame of Regional Alerts for hydrological, hydraulic, and nivological risks starting from the Yellow level or higher, as per official bulletins issued by the Liguria Region - Civil Protection Sector.

Please pay maximum attention and follow updates at the link.