8 dicembre, inaugurazione del Presepe luminoso di Mario Andreoli: per onorare la sua opera invitiamo ad ammirarla dai giusti punti di osservazione, senza avvicinarsi alle figure.

(Sede Parco Cinque Terre, 06 Dic 24) Non si possono contare le innumerevoli volte in cui Mario Andreoli, dal piazzale della chiesa di San Lorenzo, ha percorso la ripida scalinata della Collora per raggiungere il piazzale della Chiesa di San Lorenzo e osservare, da lontano, la resa del suo vasto presepe sulla Collina delle Tre Croci.

Questa straordinaria opera di luce incastonata sulle ripide terrazze che abbracciano il borgo di Manarola è composta da oltre 200 personaggi realizzati con materiali poveri e di recupero, nobilitati da migliaia di luci.

Il Presidente del Parco, Lorenzo Viviani: "Mario ha dato vita ad una nuova tradizione, capace di unire la nostra comunità a migliaia di persone, connettendo il passato al futuro. Per onorare la memoria di questo grande artista del paesaggio e del riuso di materiali, scomparso nel 2022, invitiamo tutti i visitatori ad ammirare la sua opera lasciandosi avvolgere dallo stupore che nasce dall'osservarla alla giusta distanza. Solo così è possibile coglierne appieno la visione d'insieme e apprezzare il profondo messaggio di armonia, bellezza e rispetto che il presepe trasmette a tutti noi."

Esortiamo i visitatori a non abbandonare i sentieri che lo attraversano, a evitare di entrare nelle proprietà agricole per non danneggiare le coltivazioni e a non avvicinarsi alle figure.

Questi preziosi elementi, posati con cura dai Volontari dell'Associazione del Presepe di Mario, sono fragili e necessitano del rispetto di tutti per essere custoditi nel tempo. Gli amanti del presepe, possono sentirsi parte di questa grande opera condivisa, ammirandola dalla giusta distanza come dal Piazzale della Chiesa di San Lorenzo o dal Belvedere (via Rollandi).

Programma 8 dicembre (il preseper rimarra' acceso fino al 12 gennaio)

14,30 Banda itinerante "La Monterossina"

15,30 Chiesa di San Lorenzo – Concerto Gospel con The Smiling Faces Choir

Dalle 16,00 -18.00 Apertura del Mulino Storico di Piè de Campu- Associazioni Radici

Dalle 16,00 -18.30 Apertura Oratorio di Manarola

Mostre fotografiche "Mario e il suo Presepe", a cura dell'Associazione Presepe di Manarola, Mario Andreoli; Essenze della processione di San Lorenzo Foto di Davide Crovara a cura di Associazioni Radici

17.20 Fiaccolata organizzata da CAI La Spezia e saluti delle Autorità

A seguire

Accensione Presepe Luminoso di Mario Andreoli e Spettacolo Pirotecnico

Informazioni utili

Il Presepe di Manarola rimarrà acceso fino al 12 gennaio 2025.

Si consiglia ai visitatori di raggiungere Manarola utilizzando i mezzi pubblici, per preservare la delicatezza del territorio e vivere un'esperienza autentica e sostenibile.

Servizio Navetta - 8 dicembre 2024

Il Comune di Riomaggiore ha attivato un servizio di navetta:

da Località Zorza a Manarola: dalle 14.30, ogni mezz'ora. Ultima corsa 19.30

da Manarola a Località Zorza: dalle 14.45, ogni mezz,ora. Ultima corsa 19.45

Prolungamento apertura info Point Parco Cinque Terre e Servizi igienici

Orario 8.45 - 20.15