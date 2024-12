19 dicembre, ore 15.30, Monterosso, Tensostruttura. Laboratorio di riciclo per bambini in occasione di “Un Natale che ha cura del mondo”, mostra di presepi realizzati con materiali di riciclo.

(Sede Parco Cinque Terre, 14 Dic 24) Una attività aperta a tutti i bambini per continuare a riflettere sul tema del riciclo

giovedì 19 docembre 2024 – ore 15.30

Monterosso al Mare – Tensostruttura

L'ALBERO NAT(ur)ALE

Un modo diverso di pensare all'albero di Natale. Gli alberi d'iinverno sono andati a riposare. Ma noi non buttiamo le foglie cadute, anzi le trasformiamo in decorazione natalizia che rispetta l'ambiente. A guidarci ci sarà Viviana Bobbio, guida naturalistica del Parco.

Sarà possibile anche ammirare le fotografie dei 30 presepi in materiali di riciclo che sono in Mostra presso la Chiesa del Convento e poter osservare da vicino con quali materiali sono stati costruiti e constatare la fantasia e l'estro dei partecipanti.

Realizzato da Convento di Monterosso grazie al contributo del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

In collaborazione con Pro Loco Monterosso che mette a disposizione gli spazi e che cura il laboratorio "I biscotti di Natale" sempre alla stessa ora.

Un pomeriggio in allegria all'insegna delle golosità e della cura per l'ambiente.