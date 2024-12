La Chiesa di San Pietro a Corniglia, due preziose opere sono tornate a splendere grazie a interventi di restauro che coniugano sapienza artigiana, collaborazione e amore per la tradizione.

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 17 Dic 24) Il dipinto di San Giovanni Battista

Commissionato nel 1617 da Cristoforo Ivani, massaro della Parrocchia, all'artista Prospero Luxardo (pittore originario di Corniglia e attivo a Genova), il dipinto venne consegnato e collocato nella cappella sinistra dell'altare nel 1618. Dopo secoli, questa importante opera d'arte sacra è stata riportata al suo antico splendore grazie a un attento restauro eseguito nel 2024 dal laboratorio di Daniela Frati a Pietrasanta, sotto la supervisione della dott.ssa Rosanna Vitiello.

L'organo storico

Un altro gioiello del patrimonio locale, l'organo storico costruito nel 1917 dai Fratelli Baldi di Torino, è stato oggetto di un intervento conservativo e funzionale. Il restauro, realizzato tra il 2022 e il 2024 dai Fratelli Marin di Lumarzo (Genova), è stato reso possibile grazie al contributo della CEI, del Parco Nazionale delle Cinque Terre, del Comune di Vernazza e della generosa partecipazione della Comunità di Corniglia.

Durante la recente celebrazione, al quale ha partecipato anche il Presidente del Parco Lorenzo Viviani, l'organo ha risuonato nuovamente, emozionando i presenti con brani eseguiti dal Maestro Fabrizio Fancello, organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo a Genova. Un momento di raccoglimento e spiritualità, che ha unito passato e presente attraverso la musica.

Il recupero di queste opere è un esempio virturo di collaborazione tra istituzioni, restauratori e la comunità locale: un esempio tangibile di come la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale rappresenti un valore centrale per il territorio. La presenza attiva e consapevole della comunità è la vera garanzia di futuro e speranza: essa vigila affinché il patrimonio non vada perduto e si fa custode e testimone, tramandando alle generazioni future l'eredità culturale e identitaria di questo luogo.