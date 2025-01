Lunedì 23 dicembre, il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027.

(Sede Parco Cinque Terre, 31 Dic 24) Con una previsione di oltre 36 milioni di euro, il documento testimonia la solidità dell'Ente e il suo costante impegno nel sostenere iniziative legate alla conservazione della biodiversità, alla tutela del paesaggio e del comparto agricolo, oltre che alla valorizzazione e sviluppo di un turismo sostenibile.

La gestione attenta e rigorosa delle risorse consente al Parco di reinvestire sul territorio, rispondendo non solo ai suoi compiti statutari, ma anche alle sfide emergenti: tra queste, i cambiamenti climatici, la pressione turistica, la perdita di saperi locali legati alla terra e al mare e l'aumento generale dei costi dei servizi.

Anche nel 2025, grazie al sistema di autofinanziamento derivante dalla vendita della Cinque Terre Card, verranno garantiti ai Comuni del Parco i servizi relativi al trasporto pubblico locale e alla sicurezza dei borghi. Inoltre, il buon andamento del bilancio 2024, consentirà di stanziare oltre un milione di euro nei progetti individuati dai Comuni. Un milione e 200mila euro i fondi dedicati all'agricoltura. Confermato anche l'impegno per assicurare la cura quotidiana della rete sentieristica ad opera dei manutentori del Parco. Uno degli obiettivi centrali del bilancio è garantire l'equilibrio tra conservazione degli habitat, turismo e benessere delle comunità locali.

Tra le altre iniziative rilevanti vi sono la promozione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, la manutenzione e valorizzazione della rete escursionistica e dell'Area Marina Protetta; l'offerta di servizi per una fruizione e un'accoglienza turistica di qualità. E ancora, le attività di educazione ambientale e l'investimento in formazione rivolta alle professioni turistiche per migliorare la comunicazione ai visitatori sui valori dell'area protetta e la percezione del rischio. Proseguono gli impegni anche sul fronte del monitoraggio ambientale e della ricerca scientifica.

Il bilancio, pur essendo stimato in maniera prudenziale, garantisce il sostegno a numerosi interventi, attestando il Parco come punto di riferimento per il territorio e modello di governance per altre aree protette, come sottolineato dal Presidente del Parco Lorenzo Viviani: "Il Parco rappresenta una garanzia fondamentale per il sostegno allo sviluppo socioeconomico del territorio in una prospettiva sostenibile. Il nostro impegno si fonda sulla consapevolezza che l'uomo, con la sua creatività e capacità di trovare soluzioni, di unire saperi scientifici e tradizionali, è al centro del meccanismo di protezione e cura del paesaggio. Grazie all'efficiente sistema di autofinanziamento derivante dalla Cinque Terre Card, investiamo in biodiversità, agricoltura locale, manutenzione, servizi per la comunità, e sosteniamo progetti individuati dai Comuni, promuovendo un turismo responsabile e un modello virtuoso capace di unire tutela e crescita."