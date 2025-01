Una nuova opportunità per mettere a disposizione della cittadinanza il tuo senso civico è fare domanda per il Servizio Civile Universale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Vigili del Fuoco La Spezia, 13 Gen 25) Una nuova opportunità per mettere a disposizione della cittadinanza il tuo senso civico è fare

domanda per il Servizio Civile Universale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un'esperienza

che oltre a far accrescere la tua formazione potrà anche essere di aiuto agli altri.

"Aiutaci ad aiutare" e fai squadra con i Vigili del Fuoco! Vogliamo coinvolgere i giovani nei settori

della protezione civile e della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale. L'obiettivo è quello di promuovere e trasmettere il sistema di valori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

mettendo a disposizione dei giovani volontari non solo altissime competenze tecniche ma anche un ricco bagaglio di esperienze e modelli maturati nel tempo, frutto di un lungo cammino prodotto dapersone orgogliose di essere al servizio del Paese.

Inoltre, gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demeritoavranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli deiVigili del Fuoco, e questo rappresenta un'opportunità concreta per servire l'Italia.

I progetti dei Vigili del fuoco saranno dedicati alla protezione civile e al recupero della memoriastorica. In particolare "Per crescere in sicurezza" intende coinvolgere 20 giovani nei Comandi VVFdi Bari, Cosenza, Imperia, La Spezia, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Verbania e nellaDirezione Regionale VVF di Catanzaro per promuovere le conoscenze fondamentali sugli specificirischi del vostro territorio e i comportamenti consapevoli di autoprotezione.

Altri 7 giovani volontaripotranno dare il loro contributo a Roma, nella Direzione Centrale per l'Emergenza, presso ilMinistero dell'Interno, cuore del sistema di soccorso pubblico al servizio dell'intero territorionazionale nelle attività di coordinamento e gestione delle emergenze, del servizio aereo edell'antincendio boschivo. Mentre "Cresciamo in sicurezza con i Vigili del Fuoco" vuolecoinvolgere le comunità nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi delterritorio e delle buone pratiche di autoprotezione da seguire, dando un fattivo contributo alperseguimento dell'obiettivo di rendere le città e gli insediamenti più sicuri e sostenibili.

Vogliamo avvalerci di altri 13 ragazze e ragazzi che potranno operare nelle sedi del Corpo nazionale di Bari,Catanzaro, Cosenza, Imperia, La Spezia, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Verbania.

Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbianola cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell'Unione Europea o di un Paese extraUnione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 attraverso lapiattaforma DOL-Domanda on line raggiungibile all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Clicca qui per maggiori informazioni

Scadenza 18/02/2025