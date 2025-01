(Sede Parco Cinque Terre, 24 Gen 25) Regione Liguria e Comune di Riomaggiore hanno sottoscritto l'Intesa per promuovere uno sviluppo commerciale sostenibile all'interno del comune: il documento definisce un piano per tutelare il decoro urbano e salvaguardare lo sviluppo economico del territorio, in cui sono valorizzate le attività tradizionali e di vicinato e che crea condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di qualificare il territorio.

La norma di riferimento è il Codice dei beni Culturali (D.Lgs n.42 del 22/01/2004), il cui art.52 consente, a seguito di accordi tra Regioni, Comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di introdurre divieti e vincoli agli esercizi commerciali in aree pubbliche a valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Al centro dell'Intesa tra Regione e Comune c'è il riconoscimento del commercio come strumento strategico per preservare l'identità locale – rispettoso del contesto in cui è inserito – per mantenere l'importante ruolo di presidio sociale del territorio, così come la funzione turistica e di servizio alla comunità.

L'intesa – il cui documento è disponibile sui siti di Regione Liguria e del Comune di Riomaggiore – è frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto le associazioni di categoria e la Soprintendenza. Tra le nuove attività economiche si intende escludere, nella zona A individuata, alcune tipologie merceologiche che contribuiscono al degrado del territorio, come: friggitorie, take away, lavanderie automatiche, phone center, fax-internet point, money transfer, money change, sexy shop, sale giochi e night club, compro oro e centri massaggi.

È fatto obbligo per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande aderire "Marchio di Qualità Ambientale 2.0 – CETS fase II" promosso dal Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta. L'intesa prevede anche, nei mesi autunnali e invernali, aperture organizzate con le attività commerciali esistenti al fine di garantire, seguendo un sistema di turnazione, una continuità di servizio alla comunità e ai turisti.

"𝐿𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑖 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑢 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒. 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑖𝑔𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒. 𝐸̀ 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑎 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜, 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑙𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎, 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖" commenta la Sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia.

"𝐼𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑙𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒. 𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀, 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑖𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑖 𝐶𝐼𝑉 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖, 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎̀, 𝑑𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒, 𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑠𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜, 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana – 𝐿'𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎 𝑜𝑑𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑅𝑖𝑜𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑖".

Così il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta, Lorenzo Viviani: "𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 (𝐶𝐸𝑇𝑆) 𝑒̀ 𝑢𝑛'𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑟 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜. 𝐸̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑙'𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀. 𝐼𝑙 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑜 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛'𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀, 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑢 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑒 𝐶𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐ℎ𝑒: 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙'𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖, 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜, 𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎̀ 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜. 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑢𝑛'𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒, 𝑚𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜."