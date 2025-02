Corso per Guide Ambientali Escursionistiche e Guide Turistiche dell’Albo Guide del Parco obbligatorio per la permanenza nell'elenco sul sito al link www.parconazionale5terre.it/guideparco.php

(Sede Parco Cinque Terre, 05 Feb 25) L'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, nell'ambito delle azioni di aggiornamento continuo delle guide dell'Albo del Parco realizza il corso "Vino e Terroir: Un viaggio tra viticoltura, sostenibilità e narrazione culturale" destinato alle guide ambientali escursionistiche e turistiche, di cui all'elenco pubblicato sul sito al link www.parconazionale5terre.it/guideparco.php

Sono previste 3 edizioni di ciascun corso:

I) la prima il 17 febbraio (14.30 – 18)

II) la seconda il 28 marzo (14.30 – 18)

III) la terza il 1° aprile (14.30 – 18)

come di seguito dettagliatamente descritto.

Per le GAE/GT il corso ha una durata di 3 ore e mezza, in una delle giornate a scelta.

La giornata formativa presso la sede dell'Ente Parco a Manarola prevede i seguenti temi chiave:

1. Vino come espressione del terroir: valorizzazione delle caratteristiche uniche del territorio delle Cinque Terre attraverso la viticoltura.

Presidio del paesaggio: la viticoltura come strumento per contrastare l'abbandono e preservare il territorio. I progetti del Parco. Turismo enogastronomico: il vino come richiamo per un turismo consapevole e di qualità, tra paesaggio e comunità Vino, Geodiversità e Paesaggio: l'interazione che racconta un territorio

Con un massimo di 30 partecipanti a edizione.

Il corso dovrà essere partecipato interamente ai fini dell'appartenenza all'albo guide del Parco.

Modalità di iscrizione

Le richieste di partecipazione verranno accolte in ordine di arrivo alla PEC pec@pec.parconazionale5terre.it entro il termine fissato del 13 febbraio 2025, entro le ore 12.

Nella domanda dovrà essere specificata l'edizione del corso prescelta (I: II: III), tenendo presente che le prime 30 richieste pervenute per la I edizione costituiranno la classe del 17 febbraio, le successive 30 la classe del 28 marzo; analogamente le successive 30 per la III edizione del 1 aprile.

Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti in una delle 3 edizioni si andrà a completare l'altra senza tenere conto della preferenza espressa.

La partecipazione al corso è obbligatoria per tutte le ore per le GAE e le GT. Non saranno ammessi ritardi o uscite anticipate superiori ai 15 minuti.

Nella PEC di richiesta partecipazione dovrà essere riportata nell'oggetto la seguente dicitura corso "Vino e Terroir: Un viaggio tra viticoltura, sostenibilità e narrazione culturale" e nel corpo della mail nome e cognome, se GAE e/o GT ed edizione del corso prescelta.

I programmi di dettaglio saranno condivisi successivamente con le guide iscritte.