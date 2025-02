(Riomaggiore, 12 Feb 25) Il 14 febbraio la Via dell'amnore celebra San Valentino accogliendo gratuitamente tutti i suoi ospiti dalle 7.30 alle 18. L'ingresso sarà libero senza prenotazione.

On February 14th the Via dell'Amore celebrates Valentine's Day by welcoming all its guest free of charge, from 7.30 am to 6 pm. Free entrywithout reservation