DOMENICA 23 FEBBRAIO AL CASTELLO DI RIOMAGGIORE MASSIMO MINELLA INCONTRA CHI HA UNA STORIA DA RACCONTARE SUL TEMA "CAMMINI" LAGATA AL TERRITORIO DELLE CINQUE TERRE. ENTRA NEL VIVO LA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO DI TEATRO PUBBLICO LIGURE CON LA DIREZIONE DI SERGIO MAIFREDI

RIOMAGGIORE (SP) – Chiamata a raccolta di tutti coloro che amano Riomaggiore e hanno una storia da raccontare sul tema "Cammini". Entra nel vivo la terza edizione de "Lo sguardo di Telemaco", il progetto ideato da Teatro Pubblico Ligure per il Comune di Riomaggiore con la direzione artistica di Sergio Maifredi.

Per chi vuole raccontare la sua storia, il primo incontro è domenica 23 febbraio 2025, dalle ore 10 alle ore 17 circa, al Castello di Riomaggiore. Per prenotarsi scrivere a info@teatropubblicoligure.it o chiamare il numero 351 4472182. Ad ascoltare le storie e trasformarle in racconti scritti sarà il giornalista e scrittore Massimo Minella.

A conclusione del progetto le storie saranno lette dagli stessi proprietari in un unico evento corale aperto al pubblico.

Nell'anno del Giubileo il tema prescelto è "Cammini", intesi come trekking ma anche percorsi con speciale riferimento ai santuari delle Cinque Terre, luoghi di culto che collegano i monti al mare e custodiscono le radici profonde della spiritualità e della cultura di questo territorio. Percorsi reali, ideali e simbolici che stimolano una riflessione sul rapporto fra sacro e profano, tra il cammino fisico e quello interiore. Infine, è confermato il già anticipato incontro del 10 marzo, che diventa il secondo di questa iniziativa di teatro di comunità.

Con questo Teatro Pubblico Ligure si propone di saldare le tracce sparse dell'identità di un luogo attraverso le parole. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e umano di Riomaggiore, nell'epoca della globalità e del turismo di massa.

