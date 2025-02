L’Ente Parco, nell'ambito delle iniziative a sostegno del comparto agricolo fornisce i pali in castagno ai viticoltori delle Cinque Terre per la sostituzione o costruzione di nuovi filari o pergole.

(Sede Parco Cinque Terre, 20 Feb 25) I pali in castagno forniti dal Parco sono in consegna presso la Cantina Cooperativa Cinque Terre in località Groppo (Riomaggiore) e la Cantina Sassarini a Monterosso al mare, per i vignaioli o i conduttori di terreno che hanno già presentato opportuna domanda.

Il lavoro in vigna sui terrazzamenti a muri a secco delle Cinque Terre

I pali in castagno servono per la realizzazione di nuove pergole o filari per l'allevamento della vite o la sostituzione di quelli ammalorati. Vista l'acclività del territorio la meccanizzazione dell'agricoltura è minima: unico aiuto per il trasporto dei materiali che avviene perlopiù a spalla, sono le monorotaie.