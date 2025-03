Un pomeriggio di Citizen Science nel Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Programma dei BIOBlitz di Percorsi nel Blu all'interno del Parco Nazionale delle 5 Terre prevede un altro appuntamento presso la spiaggia del centro storico di Monterosso, il prossimo 14/04, dalle 9,30 alle 12,30, condizioni meteo permettendo. Le attività sono gratuite e sono per tutti: famiglie, studenti e cittadini. Per ulteriori informazioni inerenti il programma completo dei BIOBlitz e le eventuali cancellazioni o recuperi per meteo avverso, si prega di contattare: info.percorsinelblu@gmail.com, oppure 3494270854.

All'interno dell'area protetta si è svolta nella giornata di venerdì 7 marzo 2025, un'iniziativa di Citizen Science, patrocinata dall'Ente Parco e dal Comune di Monterosso ed organizzata dal progetto Percorsi nel Blu-EU Blue School dell'ISA2, istituto membro della Rete Europea delle Blue Schools. Il BIOBlitz ha coinvolto un numeroso gruppo di giovani cittadini- scienziati del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Linguistico, studenti e genitori dell'ISA2, insieme ai volontari dell'Associazione Blue Life, tutti impegnati nelle operazioni di monitoraggio costiero e pulizia della spiaggia del centro storico di Monterosso.

Le attività svolte durante l'iniziativa di Citizen Science hanno avuto una forte valenza scientifica ed educativa, e sono state incentrate sulla raccolta dei dati e sulla classificazione degli organismi marini spiaggiati e del marine litter. Gli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno campionato e catalogato i materiali biologici raccolti, analizzandoli direttamente sul campo, con il supporto di guide scientifiche. L'indagine ha immediatamente evidenziato la presenza prevalente di resti di Posidonia oceanica, una pianta marina fondamentale per la salute dell'intero ecosistema dell'Area Marina Protetta e uno degli indicatori più importanti della qualità delle acque. La Posidonia infatti svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della biodiversità marina, contribuendo a contrastare l'erosione della costa e a produrre grandi quantità di ossigeno.

In questo contesto, le attività di monitoraggio e di Citizen Science rappresentano un'opportunità unica per raccogliere informazioni cruciali per la gestione sostenibile delle risorsenaturali più preziose e per sensibilizzare la comunità sui temi della protezione ambientale. L'iniziativa si è conclusa con una sessione di pulizia della spiaggia, durante la quale i partecipanti hanno rimosso i rifiuti, lasciando un segno tangibile del loro passaggio e contribuendo a mantenere l'ambiente costiero pulito e controllato. Il corretto smaltimento dei rifiuti è stato garantito dalla collaborazione con Acam Ambiente - Gruppo Iren, partner del progetto. "Il coinvolgimento a lungo termine e la motivazione dei cittadini, in particolare dei giovani" spiega Erika Mioni, biologa e docente responsabile del progetto, "è fondamentale per poter monitorare in modo sostenibile la salute degli ecosistemi marini, soprattutto se compresi all'interno di aree protette".

Questa iniziativa di Citizen Science ha avuto infatti una duplice valenza: da un lato, ha sensibilizzato i giovani e le famiglie sui temi cruciali della sostenibilità ambientale e della protezione della biodiversità, dall'altro ha messo in luce l'importanza della collaborazione tra istituzioni, organizzazioni e comunità locali. L'impegno di ciascun partecipante ha dimostrato quanto sia fondamentale il lavoro di squadra per garantire la salvaguardia delle risorse naturali delle 5 Terre, un territorio straordinario e di inestimabile valore. Il

Si ringrazia per il Patrocinio: il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Comune di Monterosso, il Comune della Spezia e i Comuni di Lerici, Porto Venere, Sarzana, la Fondazione Premio Atlantide, la Consulta Provinciale Femminile della Spezia; per la partnership: Life on the Sea ODV-ETS, Coopselios, WASE DivEducation, ricercatori del CNR ISMAR, Amici dell'Isola del Tino, Il Cantiere della Memoria, Blue Life, Rete MARe – Un Mare di Associazioni in Rete, CAI dela Spezia, ACAM Ambiente-Gruppo Iren, Croce Rossa Italiana sez. della Spezia, Astrofili Spezzini, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico e l'IIS Capellini – Sauro.