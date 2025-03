Periodo: 31 marzo, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 aprile e dal 5 al 9 maggio - Orario: Dalle 9:50 alle 11:50

(Rete Ferroviaria Italiana, 25 Mar 25) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) comunica che, per interventi di completamento e regolazione dell'infrastruttura ferroviaria, la circolazione dei treni nella tratta La Spezia Migliarina - Corniglia subirà modifiche nei giorni feriali sopra indicati.

Dettagli delle Modifiche:

Circolazione a binario unico: Dalle 9:50 alle 10:45.

Dalle 9:50 alle 10:45. Sospensione totale della circolazione: Dalle 10:45 alle 11:50.

Dalle 10:45 alle 11:50. Le modifiche riguarderanno anche tre collegamenti sulla linea La Spezia-Pontremoli e uno sulla tratta La Spezia-Pisa.

Motivazione dei Lavori:

Gli interventi sono necessari per garantire la stabilità e l'efficienza della rete ferroviaria e devono essere eseguiti quando la temperatura della rotaia raggiunge circa 30 gradi.

Assistenza ai Viaggiatori:

Per ridurre al minimo i disagi, RFI, in collaborazione con FS Security e l'Impresa ferroviaria di trasporto, ha previsto un potenziamento del personale nelle stazioni di La Spezia, nelle località delle Cinque Terre e nella sala operativa di controllo di Genova Teglia. Circa 50 operatori saranno a disposizione dei viaggiatori per fornire informazioni e assistenza.

Informazioni Aggiuntive:

Si consiglia di consultare i canali ufficiali di RFI e Trenitalia per aggiornamenti in tempo reale sulle modifiche alla circolazione.