Secondo turno ore 15.30 (N.1 statua): 10 partecipanti

Se hai del materiale che butteresti via e vorresti portare, se hai voglia di creare in compagnia e di lasciarti trasportare dalla magia del Presepe luminoso...iscriviti!

Alcuni esempi di materiale che possa servire per decorare:

Tappi in plastica, tappi di sughero, tappi di metallo, lana, stoffe e tessuti, bottiglie di plastica, tetrapak, oggetti rotti o usurati in plastica-metallo e/o legno (scolapasta, mestoli, posate...).