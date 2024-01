Il poeta premio Nobel e il rapporto con i borghi liguri. Con Andrea Malagamba presso la Tecnostruttura in Piazza Marconi a Vernazza

Giovedì 4 Gennaio 2024 dalle 17:00 alle 18:30

Tra le iniziative promosse da Pro Loco e Comune di Vernazza durante le festività natalizie, l'incontro dedicato al poeta premio Nobel Eugenio Montale.

Esistono luoghi che hanno avuto la fortuna di eternarsi attraverso parole ed immagini di letterati e artisti. Monterosso al Mare e le Cinque Terre ne sono un esempio. Qui il viaggiatore attento può ritrovare le suggestioni del grande poeta del '900, Eugenio Montale, in un contesto naturale e paesaggistico in gran parte ancora intatto. Sono gli stessi Dorsi di colli e cielo riconosciuti Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 1997 e poi meritevoli di protezione con l'istituzione del Parco nazionale nel 1999.

Eugenio Montale, nasce a Genova il 12 ottobre del 1896. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza tra Genova e Monterosso, luoghi e paesaggi divenuti poi essenziali per la sua poesia. Nel 1925 pubblica, proprio per le edizioni di Gobetti, il suo primo libro di poesie, Ossi di seppia. Nel 1975 riceve il premio Nobel per la letteratura «per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni».