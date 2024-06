Trekking Manarola - Groppo - Manarola e visita alla Cantina Sociale

Giovedì 20 Giugno 2024

Durata complessiva del tour: circa 3 ore

Tempo di percorrenza de sentiero: circa un'ora e 30 minuti

Difficoltà: E - Per escursionisti

Lunghezza: circa 2,5 km

Dislivello: circa 240 metri

Percorso: Manarola - Bivio n.1 (Sella di Monte Marvede) 506 (ex n° 6)

Tornante Groppo 506V (ex n° 6 VAR)

L'appuntamento con la guida è alla stazione di Manarola presso il Cinque Terre Info Point, ore 9.30.

L'escursione parte percorrendo in salita l'abitato di Manarola e, proseguendo lungo l'antica mulattiera, attraverso orti e campi coltivati, spesso a ulivo giungerete in località Groppo. Qui avrete modo di effettuare la visita della Cantina Sociale della Cooperativa Agricoltura Cinque Terre: la visita vi permetterà di scoprire le varie fasi di lavorazione e di coltivazione dell'uva. Al termine del tour sarà possibile degustare vini locali (degustazione facoltativa ed a vostro carico). Al termine rientro a Manarola con percorso in discesa.

Il trekking è di livello escursionistico ed è raccomandato l'uso di scarpe da trekking e una buona preparazione fisica.

Le escursioni guidate hanno un costo di € 10,00 per persona - Gratuite per i possessori di cinque terre card

Prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.