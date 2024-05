Tour di Vernazza e Monterosso

Giovedì 9 Maggio 2024

Durata del Tour: circa 3 ore

Difficoltà: Facile e adatto a tutti.

L'appuntamento con la guida è alla stazione del primo borgo da visitare, presso il Cinque Terre Info Point, alle ore 10.00.

La vostra guida vi porterà alla scoperta delle bellezze storico, artistico e culturali dei due borghi e lo spostamento da un paese all'altro avverrà con il treno.

Il tour è di livello semplice in quanto non è prevista la percorrenza di sentieri da trekking. È comunque consigliato un abbigliamento comodo e l'uso di scarpe sportive.

Le escursioni guidate hanno un costo di € 10,00 per persona - Gratuite per i possessori di cinque terre card

Prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.