Tour di Manarola e Riomaggiore

Giovedì 16 Maggio 2024

Durata del Tour: circa 3 ore

Difficoltà: Facile e adatto a tutti.

L'appuntamento con la guida è alla stazione del primo borgo da visitare, presso il Cinque Terre Info Point, ore 10.00 (Manarola)

La vostra guida vi porterà alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato Telemaco Signorini, gli scorsi e la luce che hanno colpito molti artisti del Novecento.

Il tour è di livello semplice in quanto non è prevista la percorrenza di sentieri da trekking e lo spostamento da un borgo all'altro verrà effettuato con il treno.

È comunque consigliato un abbigliamento comodo e l'uso di scarpe sportive.

Le escursioni guidate hanno un costo di € 10,00 per persona - Gratuite per i possessori di cinque terre card

Prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.