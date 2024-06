Trekking a Monterosso - Az. Agr. Buranco - Monterosso

Domenica 16 Giugno 2024

Durata complessiva del tour: circa 3 ore

Difficoltà: E - Per escursionisti

L'appuntamento con la guida è alla stazione di Monterosso presso il Cinque Terre Info Point, ore 9.30

L'escursione inizia dal lungomare di Fegina, la parte più recente del paese.

Dopodiché si sale al Convento dei Cappuccini, risalente agli inzi del XVII secolo,e alla chiesa di S. Francesco per poi percorrere una via panoramica che si snoda tra i vigneti e gli orti di limoni tipici del territorio. Una volta giunti alla Tenuta Agricola Buranco, visita del vigneto e dell'Azienda Agricola. Al termine del tour chi lo desidera potrà effettuare una degustazione di vini locali (degustazione facoltativa ed a vostro carico). Al termine rientro a Monterosso.

Il trekking è di livello escursionistico ed è raccomandato l'uso di scarpe da trekking e una buona preparazione fisica.

Le escursioni guidate hanno un costo di € 10,00 per persona - Gratuite per i possessori di cinque terre card

Prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.