Trekking Monterosso - Soviore - Monterosso

Mercoledì 12 Giugno 2024

Durata complessiva del tour: circa 3 ore

Tempo di percorrenza de sentiero: circa 2 ore e 30 minuti

Difficoltà: E - Per escursionisti

Lunghezza: circa 5,00 km

Dislivello: circa 470 m

Percorso: 509 (ex n°9)

L'appuntamento con la guida è alla stazione di Monterosso presso il Cinque Terre Info Point, ore 09.30

Dopo aver attraversato la zona di Fegina si entrerà nel centro storico del borgo ed al termine di Via Roma, la strada principale, ha inizio il sentiero con l'antica scalinata che risale il crinale tra fasce terrazzate, ulivi e orti di limoni. Proseguirete la salita tra il verde dei boschi fino a raggiungere una cappella ricostruita nel 1863sui resti di un antico tempietto dedicato alla beata Vergine di Soviore in seguito ad una epidemia. Secondo la leggenda, fu proprio in questo punto che venne riesumata la statua della Madonna alla quale è stato dedicato il Santuario. Il tour proseguirà rientrando a Monterosso con percorso in discesa.

Il trekking è di livello escursionistico ed è raccomandato l'uso di scarpe da trekking e una buona preparazione fisica.

Le escursioni guidate hanno un costo di € 10,00 per persona - Gratuite per i possessori di cinque terre card

Prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.