Trekking Vernazza - Reggio

Venerdì 7 Giugno 2024

Trekking con guida al Santuario di Nostra Signora di Reggio con partenza dal Borgo di Vernazza alla scoperta dei suoi alberi monumetali e delle profumate fioriture di Tigli che obreggiano questo luogo ricco di spiritualità e bellezza.



L'appuntamento con la guida è alla stazione di Vernazza presso il Cinque Terre Info Point, ore 9.30

Difficoltà: E

Le escursioni guidate hanno un costo di € 10,00 per persona - Gratuite per i possessori di cinque terre card

Prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.