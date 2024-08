Tour di Corniglia al tramonto - Tra arte e leggende

Martedì 3 Settembre 2024 ore 16:30

Durata del Tour: circa 3 ore

Difficoltà: Facile e adatto a tutti.

L'appuntamento con la guida è alla stazione di Corniglia, presso il Cinque Terre Info Point, ore 16.30

Da qui inizierete la visita percorrendo la "Lardarina", la famosa scalinata di 377 scalini che vi porterà in paese. Passeggerete tra i carugi del borgo più "invisibile" per chi arriva dal mare ma anche via terra! La Chiesa di San Pietro nasconde opere d'arte e numerose sono le leggende tramandate dai contadini e dai pescatori

È consigliato un abbigliamento comodo e l'uso di scarpe sportive.

Le escursioni guidate hanno un costo di € 10,00 per persona - Gratuite per i possessori di cinque terre card

Prenotazione obbligatoria visiteguidate@ati5terre.it - Tel. 01871857573

E' obbligatorio l'uso di scarpe da trekking.

In condizione di meteo avverse il calendario potrà subire modifiche.