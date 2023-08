San Felice Circeo e Sabaudia dal 21 al 24 agosto 2023

L'edizione 2023 de "Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo" che da 13 anni raccontano questo territorio straordinario attraverso il linguaggio universale della musica e delle arti performative, si concentrerà in pochi ma imperdibili appuntamenti tra il Promontorio e la Duna Litoranea, due dei 5 ambienti dell'area protetta particolarmente presenti nell'immaginario collettivo.

Il 21 agosto il gradito ritorno di Vittorio Continelli in "discorso sul Mito", dopo il successo dell'edizione 2022, attraverseremo nuovamente la Foresta di lecci del Promontorio in uno spettacolo teatrale immerso nella Natura che culminerà al tramonto all'area archeologica Villa dei Quattro Venti.

il 22 agosto riprenderemo il cammino sulla Duna Litoranea sotto le stelle con una passeggiata notturna che torna a gran richiesta con 2 repliche (22 e 23 agosto) già attesissime: "Visioni Sonore dalla Via Lattea" a cura dell'alchimista di suoni Donato Dozzy.

Il 24 agosto sarà la volta di Gianmarco Cucciolla in "Racconti Sanfeliciani", un percorso fisico e rievocativo nei vicoli del centro storico alla ricerca della San Felice di un tempo che fu, quando tutta la Comunità riempiva di vitalità ogni angolo del Borgo Antico. Un intreccio di storie, aneddoti e personaggi rigorosamente raccontati in dialetto sanfelicano.

San Felice Circeo - 21 agosto 2023 - ore 17:00

Passeggiata Poetica alla Villa dei Quattro Venti con Vittorio Continelli in "Discorso sul Mito"

Un percorso immersi nella Foresta di Lecci del Promontorio del Circeo fino alla Villa dei Quattro Venti animato dall'incrocio tra mito e leggenda messo in scena da Vittorio Continelli, in uno spettacolo itinerante in 3 tappe dal ritmo sostenuto e appassionante. Un intrigante racconto delle passioni, dei sentimenti, delle avventure e disavventure, tra amori e metamorfosi di dei e uomini in luoghi evocativi che ne custodiscono le tracce.

Lunghezza: 6 km

Difficoltà: media

Fine delle attività: ore 21:00

discorso sul Mito di Vittorio Continelli

Un solo attore mette in scena una serie di racconti incentrati sulle vicende della mitologia classica restituendo uno sguardo talvolta impietoso, talvolta divertito sull'umanità e sul presente. Ognuno può riconoscersi nei sentimenti e nelle azioni dei protagonisti delle storie – dèi ed eroi ma non solo.

discorso sul Mito ci racconta tutti così come siamo: coraggiosi e codardi allo stesso tempo, avventurieri e vittime delle nostre più intime paure. È il racconto dell'umanità attraverso il filtro di storie antichissime.

Ognuno può ritrovare se stesso nelle vicende di Orfeo o in quelle di Euridice, ognuno può immaginare di essere Zeus o una delle sue vittime.

Il progetto, nella sua versione girovaga, nasce da un'esigenza personale: quella di recuperare un rapporto con gli spettatori, rapporto talvolta difficile da realizzare e da mantenere all'interno dei teatri e delle stagioni di prosa ufficiali. Per questo viene ospitato ovunque ci sia un pubblico disposto ad ascoltare: dagli appartamenti privati, alle sedi associative, alle aule scolastiche, alle piazze.

Portare uno spettacolo all'interno di uno spazio intimo e familiare, come sono le case o le associazioni, significa eliminare ogni barriera tra attore e spettatori. Condizione che si sospende soltanto durante la performance ma che si ripristina immediatamente dopo. Entrare nelle case significa parlare con il pubblico sia prima che dopo lo spettacolo, significa confrontarsi realmente con i fruitori del teatro. Con il pubblico vero che spesso non entra nemmeno negli edifici teatrali e che talvolta non sa nulla di stagioni e di festival.

In questo caso in particolare lo spettacolo è seguito da un momento di convivialità durante il quale attore e pubblico si ritrovano a consumare un pasto insieme e brindare con un calice di vino, favorendo la discussione viva, reale, senza mediazioni. In tal modo si cerca di riportare il teatro alla sua natura primaria ovvero quella in cui palco e platea si mescolano e si confrontano.

Il punto di partenza è l'idea che il teatro sia un rituale al quale si partecipa insieme: spettatori e attori. Tutti sullo stesso piano e in un confronto aperto, costruttivo per tutti, nella convinzione che sia qualcosa di necessario ma che viva solo nel confronto continuo con coloro cui è destinato. Non esiste teatro senza spettatori e viceversa.

Sabaudia - 22 e 23 agosto 2023 - ore 21:00

Passeggiata Poetica notturna sulla Duna Litoranea del Parco Nazionale del Circeo con "Visioni Sonore dalla Via Lattea" di Donato Dozzy

Sarà la sabbia dorata della Duna Litoranea che si estende per 25 km dal promontorio del Circeo fino a Capo Portiere il palcoscenico naturale di una installazione sonora contemplativa in cui Donato Dozzy ci accompagna in un viaggio verso il cosmo.

"Visioni Sonore dalla Via Lattea" è un tributo all'armonia tra Uomo e Natura, messo in opera per dare voce ad un ambiente unico in Italia tutelato dall'Unione Europea. Un inno alla vita immersi in un contesto naturalistico la cui ricchezza di biodiversità toglie il fiato.

Lunghezza: 8 km

Difficoltà: facile

Fine delle attività: ore 23:30

Donato Dozzy

Pochi Dj e priducers sono universalmente acclamati nei circuiti della musica techno come Donato Dozzy.

Artista dotato della rara capacità di creare atmosfere suggestive sia nei contesti contemporanei che in quelli classici, portando il pubblico con sè in una dimensione altra, brano dopo brano, verso un immaginario a tratti ipnotico.

Enigmatico e apparentemente flemmatico, come artista è un lavoratore instancabile in continua ricerca di nuovi orizzonti musicali da esplorare. Ogni anno sforma nuove produzioni esplorando un'ampia varietà di suoni che in parte pubblica sulla sua personale etichetta Spazio Disponibile.

La sua musica è protagonista assoluta di installazioni per spazi pubblici e museali, e le sue collaborazioni con producers talentuosi e illuminati, cantanti classici o visual artist sono sempre più frequenti.

Donato Dozzy sembra sfidare se stesso sul piano creativo giorno dopo giorno, ed è stato questo l'approccio che ha creato i presupposti per "Visioni Sonore dalla Via Lattea" performance inedita ideata appositamente per la rassegna "Le Passeggiate Poetiche", un tributo al Parco Nazionale del Circeo per lui fonte continua di ispirazione.

"Il concetto dietro i suoni della Via Lattea è di natura ovviamente cosmica, si tratta di un accompagnamento sonoro che non mira ad alterare l'equilibrio naturale del mare e delle stelle, ma cerca di esaltarlo. Gruppi di suoni creati con dei preziosi sintetizzatori che si susseguiranno durante tutto l'arco dell'esperienza, un insieme di colori e suggestioni oniriche, quasi a voler ricordare il canto delle sirene."

Donato Dozzy

San Felice Circeo - 24 agosto 2023 ore 18:00

Passeggiata Poetica nei vicoli dell'antico borgo di San Felice Circeo con Gianmarco Cucciolla in "Racconti Sanfeliciani"

Una Passeggiata Poetica che racconta una San Felice di più di 50 anni fa, ripercorrendo fisicamente e storicamente un viaggio passo dopo passo nella memoria in ogni bottega, casa, personaggio che ha animato la vita di questa Comunità quando popolava numerosa l'Antico Borgo.

Un intreccio di storie, aneddoti e curiosità rigorosamente raccontati in dialetto sanfelicano dal nostro Gianmarco Cucciolla, coadiuvato da illustri compaesani.

Lunghezza: 3 km

Difficoltà: facile

Fine delle attività: ore 21:00

Gianmarco Cucciolla

Per Gianmarco Cucciolla, sanfeliciano, la passione per la recitazione è cresciuta in proporzione all'interesse per la letteratura e il cinema. Durante il periodo universitario l'iscrizione ad un piccolo laboratorio di teatro a Roma ed il coinvolgimento in alcune compagnie amatoriali tra Roma e il Circeo.

Parallelamente Gianmarco inizia ad interessarsi ai turni di doppiaggio, e affascinato dalla professione decide di frequentare un corso di doppiaggio professionale con il noto attore/doppiatore Giorgio Lopez, fratello del più noto Massimo. Iniziano così le piccole lavorazioni in sala e le esperienze nelle compagnie teatrali romane, a cui seguirà l'iscrizione all'accademia del doppiaggio di Christian Iasante e Roberto Pedicini. Non ha mai smesso di studiare recitazione con l'attore/doppiatore Antonio Sanna e la recitazione rimane la sua massima aspirazione professionale.

Gianmarco ha un talento vibrante che trapela nelle sue letture appassionate, con cui interpreta egregiamente le emozioni degli autori da lui amati. Ospite ricorrente e colonna portante delle Passeggiate Poetiche, è in continua ricerca di temi, scritti, opere ispirate dai territori e dai suoi personaggi, che nelle sue letture assumono una rara intensità.

