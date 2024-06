Il Parco del Circeo partecipa alla rassegna nazionale

(Sabaudia, 26 Giu 24) L'Ente Parco Nazionale del Circeo ha partecipato a Biodiversa, un viaggio nell'Italia dei parchi, alla scoperta di un patrimonio inestimabile fatto di biodiversità straordinaria, paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari.

"Biodiversa. L'Italia dei Parchi si racconta" è una rassegna nazionale per celebrare la ricchezza delle aree protette italiane, luoghi che custodiscono ecosistemi unici dove flora e fauna prosperano in armonia che si è tenuta dal 21 al 23 giugno presso il quartiere fieristico di Gravina in Puglia che per tre giorni è diventata il cuore pulsante della biodiversità, ospitando un programma di incontri, attività ed esperienze dedicate alla natura e alla sua valorizzazione.



L'evento è stato promosso del Parco Nazionale dell'Alta Murgia in occasione dei 20 anni dalla data d'istituzione (10 marzo 2004), organizzato in collaborazione con Federparchi e con il sostegno del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, Regione Puglia, Regione Lazio e Comune di Gravina. La manifestazione ha visto presenti nell'area espositiva il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.



Queste le parole del Commissario Straordinario dell'Ente Parco, Dott.ssa Emanuela Zappone: "Esplora, conosci, degusta! La suggestione di queste tre diverse esperienze ha rappresentato il cuore di Biodiversa, l'evento organizzato in occasione del ventennale del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Grazie al presidente del Parco, Francesco Tarantini, per l'accoglienza e per avermi fornito l'occasione, insieme al direttore del Parco Nazionale del Circeo , Stefano Donati, di compiere questa esperienza immersiva nell'Italia dei Parchi.

Un viatico fondamentale verso gli Stati Generali delle Aree naturali protette, a cui sta lavorando il Sottosegretario Claudio Barbaro, dove si opererà per adeguare e migliorare la legge ormai del 1991 e creare nuovi strumenti di interlocuzione con gli enti.

Presente anche il nuovo direttore generale della Direzione protezione della natura e del mare del Ministero, l'Ammiraglio Francesco Tomas, cui va il mio augurio di buon lavoro.

Ho scoperto un'Italia meravigliosa , fatta delle peculiarità delle nostre aree protette e buone pratiche per la tutela dell'ambiente.

Un bagaglio di esperienze, conoscenze, emozioni che mi consentiranno di svolgere ancora meglio il mio compito di salvaguardia e valorizzazione di quell'angolo straordinario di natura che è il Parco Nazionale del Circeo".