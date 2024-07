The Good Farmer Award

(Sabaudia, 18 Lug 24) Si sono aperte le candidature al The Good farmer award 2024. L'iniziativa, promossa da Davines Group in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, intende premiare giovani agricoltori under 35 che abbiano già avviato progetti ispirati ai principi fondamentali dell'agricoltura biologica rigenerativa e dell'agroecologia in Italia.

L'iniziativa non ha fini di lucro e la partecipazione è gratuita.

Il bando prevede la selezione di due vincitori ai quali verranno offerti buoni validi per l'acquisto di materiale o per la realizzazione di altre iniziative necessarie per lo sviluppo del progetto candidato del valore di € 10.000 ciascuno.

È possibile candidarsi entro il 25 luglio ore 18.00.

Al seguente link è possibile consultare il regolamento del bando e accedere al form di candidatura

The Good Farmer Award | Link