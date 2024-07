Sabato 20 luglio la serata inaugurale della rassegna teatrale promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia

(Sabaudia, 19 Lug 24)

Il Parco e la Commedia ha fatto "13". Sabato 20 luglio si schiude il sipario sulla serata inaugurale della XIII edizione della rassegna teatrale promossa dalla Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con la Città di Sabaudia e il Parco Nazionale del Circeo, con i patrocini di Regione Lazio, Confcommercio Lazio Sud e UILT-Unione italiana libero teatro. Diciassette nuove storie attraverso sedici serate – dal 20 luglio al 4 agosto – tessono il racconto di un'avventura che si rinnova, trasformandosi, dal 2011, lì dove tutto è nato: la cavea del Centro visitatori nel cuore verde di Sabaudia, dove il teatro incontra la natura.

Il palcoscenico a cielo aperto torna a essere punto di riferimento delle notti estive per tutti coloro che scelgono di scoprire o ritrovare quello spazio di condivisione nato nel segno della partecipazione che, come scelta consolidata in queste tredici edizioni, continua a veicolare anche le cose più serie tramite eventi che rimangono all'insegna della leggerezza. Si torna quindi a sorridere, a commuoverci, a emozionarci, a dire cose complesse con parole semplici come il teatro del Parco e la Commedia ha dato la possibilità di fare in tutti questi anni. Dalla prima edizione, nell'estate 2011, con poco più di una manciata di spettacoli, ne è stata fatta di strada. Grandi nomi del panorama artistico culturale si sono avvicendati a piccole ma rappresentative realtà del teatro amatoriale, assecondando quel ritmo e quel continuo scambio tra registri differenti, alto e basso, lirico e prosaico, complessità e leggerezza, sperimentazione e tradizione, divenuti cifra stilistica di un racconto lungo tredici anni.

Tutti gli spettacoli, ad eccezione dell'appuntamento dedicato ai bambini, saranno trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook de Il Parco e la Commedia. L'evento, come è stato fin dalla prima edizione, manterrà la gratuità d'ingresso.