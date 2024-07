(Sabaudia, 30 Lug 24)

Si comunica che essendo in corso variazioni tecniche sugli impianti di telefonia fissa dell'Ente Parco attualmente non è possibile ricevere chiamate in entrate. Si prega cortesemente di comunicare a mezzo posta elettronica segreteria@parcocirceo.it oppure posta elettronica certificata parconazionalecirceo@pec.it.