San Felice Circeo dal 19 al 31 agosto 2024

(Sabaudia, 09 Ago 24)

"Le Passeggiate Poetiche" è un progetto ideato e realizzato dall'Associazione Exotique per promuovere e valorizzare il territorio e le sue tradizioni culturali attraverso la musica, l'arte e la creatività, all'interno di itinerari emozionali sia in natura che in luoghi di rilevanza storico-archeologica.

Nato nel 2010 nel territorio del Parco, "Le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo" arrivano nel 2024 alla loro 14° edizione, e quest'anno in particolare si propongono di sperimentare contenuti culturali innovativi per promuovere il progetto di sviluppo turistico DMO dai Monti Lepini al Mare, realizzato con il contributo della Regione Lazio, e di cui il patrimonio storico e naturalistico del Parco ne rappresenta uno degli elementi più significativi.

Tra le novità di questa edizione, uno spazio importante della programmazione artistica è rappresentato dal Teatro in Natura. Per la prima volta ospiti della rassegna due spettacoli avvincenti e significativi come "Circe" nella notte di luna piena il 19 agosto per celebrare il legame vitale tra questo territorio con il Mito e con la sua Maga ispiratrice, ed "Apologia dell'Avventura – La libertà fuori di sé" con Pietro del Soldà per stimolare una riflessione condivisa, a testimoniare il ruolo centrale de Le Passeggiate Poetiche come spazio vitale per il confronto e la condivisione di pensieri.

Grande attesa per l'entusiasmante concerto dell'organista inglese Rory More insieme al batterista Vladimiro Carboni, in occasione della Passeggiate Poetica del 24 agosto per tutti gli appassionati dei suoni più esotici. Mentre si conferma il rapporto consolidato con lo spettacolo "discorso sul Mito" di e con Vittorio Continelli, che in questa edizione si sdoppia in un duplice appuntamento il 31 agosto per grandi e piccoli.

L'obiettivo della rassegna rimane quello di promuovere la consapevolezza dei luoghi del Parco, che attraverseremo nei suoi vari ambienti ricchi di biodiversità, fedeli al motto "conoscere per tutelare".

Il programma è stato realizzato con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, della Provincia di Latina e del Comune di San Felice Circeo.

