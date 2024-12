La magia delle festività natalizie nel cuore della natura

(Sabaudia, 05 Dic 24) L'Ente Parco Nazionale del Circeo e la Regione Lazio, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano e le Pro Loco Sabaudia e San Felice Circeo

presentano



ViviparchideLazio - Natale al Parco Nazionale del Circeo

La magia delle festività natalizie nel cuore della natura

Dal 7 dicembre al 6 gennaio oltre 30 appuntamenti gratuiti dedicati ad adulti e bambini, nella natura con escursioni, sport, enogastronomia, tradizioni e musica

C'è un luogo dove la natura si fa teatro della magia del Natale, dove il silenzio della foresta racconta atmosfere incantate e il fascino delle feste si vive all'aria aperta.

Continuando nella ormai consolidata collaborazione con la Regione Lazio, nell'ambito del progetto di sistema ViviparchideLazio, l'Ente Parco Nazionale del Circeo promuove un ricco programma di iniziative e attività per le festività natalizie, una ricorrenza da condividere tutti insieme nella meravigliosa natura del Parco.

In collaborazione con la Pro Loco Sabaudia e la Pro Loco San Felice Circeo, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, la Rete di imprese Mare di Miti e con il patrocinio dei Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, la manifestazione prevede un ricchissimo calendario di eventi e attività, gratuite, dal 7 dicembre al 6 gennaio, per vivere l'atmosfera delle feste immersi negli scenari naturali e identitari più rappresentativi del nostro territorio.

Tanti appuntamenti, per un mese di programmazione, dedicati a piccoli e grandi, che vedono coinvolte varie associazioni che promuoveranno attività per far vivere e condividere la bellezza di questi luoghi, con il turismo lento e sostenibile, con una particolare attenzione all'inclusività. Tra le proposte il trekking, le escursioni a cavallo, in bici o in dragon boat, sport e meditazione, ma anche degustazioni con il Mercatino dei prodotti locali a Marchio Natura in Campo, teatro e percorsi di interpretazione ambientale.

Sarà presentata la nuova Video guida Lazio Uomo e Natura, dedicata al Parco Nazionale del Circeo.

L'avvio alle festività, come da tradizione, sarà dato l'8 dicembre dalle ore 16.00, con l'accensione delle luminarie presso la Porta del Parco, cuore delle attività natalizie.

«Sono particolarmente entusiasta di questo programma di iniziative - ha sottolineato Emanuela Zappone, commissario straordinario dell'Ente Parco - soprattutto perché per la prima volta in assoluto, l'Ente Parco si farà promotore dell'accensione delle luminarie natalizie presso la Porta del Parco. Questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice tradizione natalizia, è il simbolo tangibile del percorso che il Parco ha intrapreso negli ultimi mesi per diventare un luogo sempre più inclusivo, accogliente e vicino alla comunità.

La porta del Parco, al Centro Visitatori, con le sue luminarie, sarà il cuore pulsante delle festività, un punto di incontro e di condivisione, dove natura, cultura e spirito natalizio si fondono per regalare momenti unici a cittadini e visitatori. Questo passo segna un'evoluzione significativa nella nostra missione di valorizzare il Parco come spazio aperto, vivo e accessibile, grazie anche alla straordinaria collaborazione con la Regione Lazio, le Pro Loco di Sabaudia e di San Felice Circeo. Desidero inoltre esprimere un ringraziamento particolare al Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, che ha reso possibile questa iniziativa in maniera concreta. È grazie al loro impegno e alla loro dedizione che le luminarie diventeranno realtà: dalla progettazione alla predisposizione e installazione delle sagome in legno degli animali che illumineranno la zona, tutto è stato realizzato con cura e professionalità. Questo contributo straordinario testimonia ancora una volta la proficua sinergia che caratterizza il nostro lavoro insieme.

Siamo orgogliosi di offrire a tutti l'opportunità di vivere la magia del Natale in uno scenario naturale di straordinaria bellezza, unendo tradizione, sostenibilità e inclusività in un progetto che speriamo possa crescere e consolidarsi negli anni a venire».

"Questa manifestazione - commenta il direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, Stefano Donati - è finalizzata a promuovere anche la Riserva di Biosfera UNESCO, il cui obiettivo è assicurare lo sviluppo sostenibile della comunità a partire dalla tutela del patrimonio naturale. L'incontro tra le Associazioni del territorio e le Istituzioni che ha concepito questi eventi è la sintesi perfetta di questo approccio: dialogo e collaborazione a tutti i livelli, nel connubio tra tutela e sviluppo".

«Il Parco Nazionale del Circeo - spiega il presidente della Pro Loco Sabaudia, Gennaro Di Leva - ancora una volta offre ispirazione e scenario per una progettualità che vede partecipe la nostra Associazione. Per la prima volta però diviene "terreno comune" su cui poter progettare un programma condiviso, assecondando l'obiettivo di valorizzare il territorio in modo sinergico e inclusivo».

«In veste di presidente della Pro Loco di San Felice Circeo - dichiara Manuel Attardo - unitamente a tutta l'Associazione e sostenuto dal suo Direttivo, siamo in prima linea in questa splendida iniziativa integrata tra i vari territori del parco. Sono davvero onorato di poter partecipare a questa nuova collaborazione, e spero che sarà solo l'inizio di un legame duraturo, così prezioso per sostenere e far conoscere ciò che il nostro territorio unico nel suo genere ha da offrire».

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.

Consulta il programma su:

parcocirceo.it

parchilazio.it

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Ente Parco Nazionale del Circeo: 0773 512240 - segreteria@parcocirceo.it

Pro Loco Sabaudia: 0773 515046 - prolocosabaudia@libero.it

Pro Loco Circeo: 0773 547770 - 329 9166914 - info@prolococirceo.it