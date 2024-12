(Sabaudia, 11 Dic 24) Sabato 14 dicembre, alle ore 12:20 su Rai 1, il Parco Nazionale del Circeo sarà il protagonista di una puntata speciale del celebre programma "Linea Verde". Questo appuntamento offrirà ai telespettatori un viaggio alla scoperta della straordinaria biodiversità, dei paesaggi unici e del patrimonio culturale che rendono il Parco un gioiello del panorama nazionale.

Durante la puntata, il Direttore del Parco, Stefano Donati, accompagnerà la conduttrice Elisa Isoardi in un itinerario che partirà dal Lago di Fogliano, una delle attrazioni più affascinanti e storicamente significative dell'area. Il lago, il più grande dei laghi costieri del Parco con una superficie di 395 ettari, rappresenta un'autentica oasi di pace immersa in un contesto naturalistico unico. Nei pressi del lago si trovano il suggestivo giardino botanico e l'antico borgo di Fogliano, un complesso rurale risalente al XVIII secolo, che racchiude la Villa di Fogliano, storica residenza della famiglia Caetani, oggi luogo di grande fascino.

Oltre al suo valore paesaggistico e storico, il Lago di Fogliano è celebre per essere un paradiso per il birdwatching: la sua posizione strategica lungo le principali rotte migratorie consente di osservare oltre 260 specie di uccelli, offrendo agli appassionati momenti di straordinaria connessione con la natura.

Il percorso della puntata proseguirà poi sulle spettacolari dune di Sabaudia, uno degli ecosistemi costieri più integri e preziosi d'Italia. Queste dune, simbolo di bellezza e fragilità, rappresentano un importante baluardo della biodiversità del Parco. A rendere l'esperienza ancora più speciale sarà la presenza dei Carabinieri Forestali a cavallo, che con il loro costante lavoro proteggono e valorizzano questo patrimonio unico.

"Questa puntata speciale rappresenta un'ulteriore occasione per valorizzare a livello nazionale il nostro Parco", ha dichiarato Emanuela Zappone, Commissario Straordinario del Parco. "Raccontare le bellezze e la biodiversità che lo caratterizzano significa sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza della tutela di ecosistemi tanto preziosi. La crescente visibilità del Parco è un riconoscimento significativo del lavoro costante che l'Ente svolge per la conservazione e valorizzazione del territorio."

Anche Stefano Donati, Direttore del Parco, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa: "Ogni occasione per raccontare il Parco del Circeo rappresenta un'opportunità straordinaria per avvicinare le persone alla natura e alla storia di questo territorio. La puntata di Linea Verde non è solo un momento di approfondimento, ma anche un modo per evidenziare l'impegno costante dell'Ente, reso possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni e associazioni locali, nella tutela e nella promozione di un luogo così prezioso."