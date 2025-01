(Sabaudia, 07 Gen 25) L'Ente Parco Nazionale del Circeo ha pubblicato un avviso su InPa, Portale del Reclutamento, per assumere personale già in servizio presso Amministrazioni Pubbliche o per scorrimento di graduatoria, per la copertura di n. 1 posto di Assistente con profilo economico equiparato a quello base dell'area assistenti del CCNL comparto "Funzioni centrali" vigente.

Scadenza 06/02/2025