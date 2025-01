Sottoscritto il Piano Operativo 2025

(Sabaudia, 18 Gen 25) Su atto di indirizzo del Commissario Straordinario Emanuela Zappone, il Direttore dell'Ente Stefano Donati ha firmato nella data di ieri, 17/01/2025, con il Tenente Colonnello Katia Ferri – Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo – il Piano Operativo 2025.

Il Piano Operativo è un documento strategico che determina le risorse finanziarie che l'Ente parco destina ogni anno a specifiche attività dell'Arma.

Per il 2025 il Parco conferma la spesa di funzionamento ordinario dei Presidi dell'Arma destinando un importo di 100 mila euro.

I risultati del 2024, un anno caratterizzato da un aumento delle attività, incentrate su due grandi temi: i valori da preservare e le criticità da diminuire.

L'attività di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione del Reparto e dei Nuclei Carabinieri "Parco" di Sabaudia e di Fogliano (reparto a cavallo) è stata organizzata in funzione alle criticità emerse dall'analisi della situazione socio-ambientale del territorio dell'area protetta, in cui insiste il PNC e degli obiettivi da perseguire: tutela e vigilanza del territorio; controllo sull'attività urbanistica – edilizia; tutela di zone di particolare interesse ambientale e protezione delle bellezze naturali; tutela e monitoraggio della fauna selvatica e della flora, controllo attività di pesca in acque interne; prevenzione e repressione di fenomeni di bracconaggio; pianificazione paesistica e tutela di beni e delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed idrogeologico; provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale; attività di prevenzione ed attività investigativa AIB.

Il Reparto CC Parco Nazionale del "Circeo", con vincolo di dipendenza funzionale dall'Ente Parco Nazionale del Circeo, opera per la salvaguardia dell'area protetta, come da normativa, in armonia all'unitarietà della struttura gerarchica della Grande Unità dell'Arma dei Carabinieri, attraverso servizi mirati propri della mission della specialità ambientale dell'Arma dei Carabinieri.

"La firma del Piano Operativo 2025 è una conferma concreta dell'impegno condiviso nella tutela del Parco Nazionale del Circeo", ha affermato il Commissario Straordinario Emanuela Zappone. "Ogni anno lavoriamo per migliorare la gestione e la protezione di questo patrimonio naturale unico, affrontando le sfide con determinazione e spirito di collaborazione.

L'impegno condiviso non si limita alla sola vigilanza, ma si estende a un'attività più ampia di prevenzione, monitoraggio e gestione delle criticità, con un approccio sempre più mirato ed efficace. La presenza costante dell'Arma è un elemento chiave per assicurare un equilibrio tra tutela e fruizione sostenibile del Parco, garantendo la protezione del patrimonio naturale e il rispetto delle regole che ne preservano l'integrità.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Comandante, il Tenente Colonnello Katia Ferri e a tutte le donne e gli uomini del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo e dei Nuclei Carabinieri "Parco" di Sabaudia e di Fogliano (reparto a cavallo), che con dedizione e professionalità svolgono al meglio il loro lavoro, garantendo ogni giorno la tutela e la salvaguardia di questo straordinario territorio.

Guardando al 2025, vogliamo continuare a investire in questa sinergia, rafforzando gli strumenti a disposizione e promuovendo una cultura della responsabilità. Il Parco Nazionale del Circeo è un bene prezioso per tutti e il nostro compito è custodirlo oggi per lasciarlo in eredità alle generazioni future."