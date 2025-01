(Sabaudia, 28 Gen 25) Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente Parco n. 26 del 30/12/2024, già sottoposta alle verifiche di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato approvato il disciplinare della pesca sui bacini lacustri e sui canali di proprietà demaniale nel Parco Nazionale del Circeo - Anno 2025, a sua volta derivato, con Modifiche e integrazioni, dal primo Disciplinare approvato con Deliberazione del CD n. 9 del 19/03/2010.

Con tale documento l'Ente Parco ha inteso permettere, anche per il 2025, la pesca sportiva con canna da pesca presso i laghi demaniali di Caprolace e Fogliano per un numero massimo di 250 permessi riservati ai residenti nei comuni del Parco. La procedura amministrativa di rilascio verrà curata dall'ufficio competente del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.

Le zone in cui è permessa la pesca sportiva, in deroga al divieto generale di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali vigente in area parco, sono state definite con Determinazione del Direttore n.175/2024.

Oltre a permettere la pesca (con canna o lenza) del granchio blu, specie aliena che minaccia gli equilibri ecologici degli habitat acquatici del parco, e a confermare il divieto di pesca dell'anguilla, da quest'anno ai fini del rilascio del permesso di pesca è previsto l'obbligo di trasmissione, da parte del pescatore già autorizzato in passato, della scheda compilata riguardante il pescato del 2024, ai fini del monitoraggio delle attività di pesca.

In questo modo, i pescatori fruitori dell'autorizzazione collaboreranno alle attività di monitoraggio dell'area protetta, secondo un approccio di citizen science, che l'Ente parco utilizzerà per i fini gestionali istituzionali.

Tutta la documentazione è presente sul sito online dell'Ente Parco consultabile e scaricabile nell'area download (https://www.parcocirceo.it/pagina.php?id=49).

Si allegano:

- Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 30/12/2024;

- Disciplinare della pesca sui bacini lacustri e sui canali di proprietà demaniale nel Parco Nazionale del Circeo - Anno 2025 (allegato della Delibera 26/2024);

- Determinazione del Direttore n.175/2024;

- Allegato 1A – Zone dove è consentita, previa autorizzazione, la pesca aportiva

- Allegato 1B – Zone dove è consentita, previa autorizzazione, la pesca sportiva

- Scheda censimento pesca sportiva