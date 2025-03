(Sabaudia, 07 Mar 25) Con Determinazione del Direttore n. 34 del 06/03/2025 è stata nominata la Commissione per l'avviso esplorativo pubblico di mobilità esterna volontaria, mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Tecnico-Amministrativo, laurea in giurisprudenza, da inquadrare nell'Area Funzionari, nei ruoli dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, CCNL Comparto Funzioni Centrali.

La Determina di nomina della Commissione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo e sul portale InPA