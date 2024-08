Lunedì 26 Agosto 2024

Lunedì 26 agosto 2024 ore 18:00*

Musiche composte ed eseguite dal vivo da Interiors

Con Valerio Corzani ed Erica Scherl

Regia di Manfredi Rutelli

*Cena al sacco a base di prodotti tipici sanfeliciani

Una Passeggiata Poetica dalle Crocette al Faro attraverso il Quarto Caldo del Promontorio del Circeo in un entusiasmante percorso esaltato dall'imperdibile spettacolo con Pietro Del Soldà, tratto dal suo libro "La vita fuori di sé - una filosofia dell'avventura".

Mettendo il viaggio al centro di tutto, Pietro Del Soldà, autore e conduttore di Rai Radio3, tra cui programmi come Tutta la Città ne Parla, fa dialogare i grandi viaggiatori del passato, a partire da Erodoto, con i testi e le inquietudini della contemporaneità. Un invito a metterci in discussione e a sondare l'ignoto, anche nella nostra quotidianità. Le musiche sono composte ed eseguite dal vivo da INTERIORS con Valerio Corzani ed Erica Scherl. L'adattamento teatrale e la regia sono di Manfredi Rutelli.

Data: 26/08/2024 ore 18

Durata attività: 5h

Lunghezza del percorso: 6 km

Difficoltà: media

Dislivello massimo: 300mt (negativo)

Adatta a: adulti e bambini da minimo 14 anni di età

Abbigliamento: sportivo

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria e versamento di un contributo minimo a sostegno delle attività pari a 25 € per gli adulti/10 € per i bimbi che include la passeggiata guidata/cena al sacco/spettacolo/assicurazione.

Ingresso al solo spettacolo: libero

Durata spettacolo: 80 min

Disponibile servizio navetta dedicato